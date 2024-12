Sebastiano Esposito è intervenuto in conferenza stampa dopo aver trascinato l'Empoli ai quarti di finale di Coppa Italia nell'ottavo vinto ai calci di rigore contro la Fiorentina. L'attaccante ha parlato anche dell'Inter e del suo futuro.

"Spalletti in tribuna? Non lo sapevo ma mi fa piacere, mi ha fatto esordire con l'Inter a 16 anni. Da qui alla Nazionale però ce n'è di strada e voglio salvare solo l'Empoli - le sue parole -. Giocare oggi è stato difficilissimo, Edoardo lo conosco da anni e ci saremo affrontati centinaia di volte. Conosco bene lui, la famiglia, il padre... Non trovo le parole. Un momento brutto, difficile. Spero stia bene e torni in campo".

"Con Pio e Salva ho un rapporto bellissimo. Sicuramente Pio mi chiede consigli perché facciamo lo stesso ruolo e ho più esperienza. Siamo giocatori diversi, ma l'obiettivo per noi ogni partita è lo stesso: segnare e far vincere le nostre squadre, speriamo di continuare così - ha aggiunto -. Tornare all'Inter? Devo stare attento, voglio evitare articoli. Io ho esordito all'Inter, ci ho fatto anni di settore giovanile e ci ho esordito e giocato anche in Champions. Sicuramente sono molto affezionato all'Inter e mi ha dato tantissimo. Ad oggi non posso pensarci, a maggio tireremo le somme e vedremo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!