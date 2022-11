La notizia della partenza di Sebastiano Esposito verso l'Italia a seguito della mancata convocazione per la partita dell'Anderlecht contro il Genk ha mandato su tutte le furie l'allenatore dei biancomalva Robin Veldman. Che a precisa domanda sul giocatore di scuola Inter ha replicato seccato: "Mi sono concentrato principalmente sui giocatori che sono stati selezionati per la partita. Esposito non era tra questi. Ma non sapevo che era rientrato in Italia. Comunque, ci aspettiamo che i giocatori non convocati siano allo stadio durante una partita casalinga". Parole che suonano come una rottura totale tra l'attaccante stabiese e la formazione belga.