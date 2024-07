Nasser Ebrahimi, ex calciatore e allenatore iraniano, oggi 82enne, ritiratosi 12 anni fa, conosce alla perfezione Mehdi Taremi. E in esclusiva per FcInterNews racconta l’evoluzione calcistica del suo pupillo: “Ho lavorato a Bushehr, la città natale di Taremi, per due anni. Durante la mia permanenza lì, ho fatto conoscere a molti calciatori il calcio iraniano e la nazionale. Il padre di Mehdi, lui stesso un calciatore, ha lavorato come mio assistente nell'Iranjavan Bushehr FC. Anche suo fratello maggiore, Mojtaba, era un eccellente difensore centrale. Quando Mehdi Taremi aveva solo 16 anni, venne da me con suo padre e mi chiese se poteva allenarsi con la squadra. Quando ho visto giocare Taremi per la prima volta ho capito che fosse un grandissimo giocatore. Poi l'ho presentato ad Ali Doustimehr, l'allenatore dell'Iran U-20. Tuttavia, dopo una settimana nella sua squadra, il nome di Taremi è stato cancellato dalla lista. Più tardi, Taremi andò via per il servizio militare e poi Ali Daei, l'allenatore del Persepolis FC, lo portò nella squadra. Ciò ha segnato l'inizio della sua ascesa verso la celebrità, che lo ha portato in Qatar, poi in Europa e infine al Porto”.

Cosa ha pensato esattamente la prima volta che lo ha visto giocare?

“Ero uno scout e ho capito dal suo stile e dalle sue capacità di gioco che aveva un talento speciale e poteva diventare un giocatore professionista di livello mondiale. Se Taremi me lo avesse chiesto gli avrei consigliato di restare in Portogallo. Mi ha sorpreso la sua scelta di andare all'Inter, ma spero che possa avere successo lì”.

Che tipo di ragazzo è fuori dal campo?

“Taremi e la sua famiglia hanno sempre avuto una personalità calma e senza pretese. Si è dedicato a fare progressi nel calcio e, secondo me, ha ottenuto il successo che meritava”.

Adesso giocherà per l’Inter e sarà il primo iraniano della storia nerazzurra. Nel vostro Paese tutti saranno orgogliosi di lui.

“Il successo di Mehdi all'Inter dipenderà da quanto tempo avrà a disposizione. Sa che il calcio italiano è forte, veloce e competitivo, ma è molto aggressivo in termini di posizionamento e di gol. Sembra che se avrà la mentalità giusta e l'opportunità di giocare, potrà avere lo stesso successo che ha avuto al Porto”.

In teoria inizialmente non sarà titolare della squadra. Può essere un problema.

“Mehdi è un giocatore paziente, ma se ha la possibilità di giocare, può mostrare le sue capacità. Un giocatore che entra nel calcio italiano ha bisogno di esperienza e Mehdi non fa eccezione. Capisce che il calcio italiano è diverso da quello portoghese e ha un grande significato per il popolo italiano, con una competizione intensa. Mehdi ha deciso con cognizione di causa di trasferirsi all'Inter dopo aver studiato gli attaccanti della squadra”.

Ha scelto l’Inter dopo il Porto, è d’accordo con tale decisione?

“Avrei preferito che Taremi rimanesse in Portogallo. Spero comunque che possa raggiungere il successo all'Inter".

Il reparto d’attacco dell’Inter è di alto livello.

“Taremi è uno di quei giocatori che non hanno eguali in area di rigore. Può dribblare, vincere duelli aerei, posizionarsi bene in attacco e sa segnare. Credo che se avrà la possibilità di giocare potrà mettere in mostra le sue qualità e contribuire al successo dell'Inter”.

Ricorda un episodio particolare di quando era ancora giovane e sconosciuto?

“Da quello che ricordo di Mehdi, era molto ansioso di giocare fin dall'inizio. Anche se inizialmente non faceva parte dell'Iranjavan Bushehr FC, ha lavorato a stretto contatto con la squadra ed è stato implacabile nei suoi sforzi. Mehdi non ha mai smesso di allenarsi ed era determinato ad avere successo. Ora, fortunatamente, ha raggiunto ciò che si era prefissato”.