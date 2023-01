Vittoria serviva, vittoria è stata: l'Inter apre il 2023 nel migliore dei modi possibili superando il Napoli per 1-0, riuscendo in un'impresa che nessuno era riuscito a fare in campionato e Champions, ovvero fermare la squadra di Luciano Spalletti. Arrivata con la nomea di corazzata ma che alla fine ha disputato una gara deludente, finendo al tappeto per via della zuccata di Edin Dzeko che al 56esimo minuto corregge il cross di Federico Dimarco e batte imparabilmente Alex Meret. Una vittoria che ridisegna profondamente la corsa per il titolo, considerata anche la vittoria della Juve e del Milan che rimane a -5 dai partenopei, con l'Inter a meno otto.

IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 1-0

MARCATORE: 56' Dzeko

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (76' 2 Dumfries), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (83' 5 Gagliardini), 32 Dimarco (64' 8 Gosens); 9 Dzeko (76' 11 Correa), 90 Lukaku (64' 10 Lautaro Martinez).



In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI: 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Kim, 17 Olivera; 99 Anguissa (76' 91 Ndombele), 68 Lobotka (85' 18 Simeone), 20 Zielinski (65' 81 Raspadori); 21 Politano (65' 11 Lozano), 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia (76' 7 Elmas).

In panchina: 12 Marfella, 30 Sirigu, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 59 Zanoli.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Meli - Peretti. Quarto ufficiale: Piccinini. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Aureliano.

Note

Spettatori: 75.470

Ammoniti: Dzeko (I), Barella (I), Di Lorenzo (N), Dumfries (I), Kim (N)

Corner: 5-4

Recupero: 1°T 0', 2°T 4'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-NAPOLI

95' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! L'INTER BATTE IL NAPOLI PER 1-0, DECIDE IL GOL DI EDIN DZEKO!!!

94' - Ultimo minuto di gioco. Calhanoglu spazza in avanti.

92' - Ottimo lavoro di Lautaro che prende fallo da Rrahmani vicino alla bandierina del corner.

91' - Iniziano i quattro minuti di recupero.

90' - Onana blinda i tre punti: grande riflesso sul tiro di Raspadori.

89' - Acerbi sbroglia una situazione pericolosa, fermando Simeone in corner.

88' - Ora i gialli fioccano: sul taccuino anche Kim che ferma Correa in campo aperto.

87' - Grande spunto di Elmas che salta bene due marcatori e vola in avanti, Dumfries lo atterra con un placcaggio: giallo inevitabile.

86' - Calhanoglu prova a mettere in mezzo su punizione, diventa un tiro in porta che finisce alto.

85' - Barella prende fallo da Di Lorenzo, giallo anche per il capitano del Napoli.

84' - Sozza non tollera più le proteste di Barella, che viene ammonito. Spalletti si affida a Simeone, fuori Lobotka.

83' - Ultimo cambio per Inzaghi: fuori Mkhitaryan, in campo Gagliardini.

82' - Mkhitaryan prova il cambio di lato, ma sbaglia il passaggio per Barella: rimessa per il Napoli.

80' - Punizione per il Napoli, vane le proteste di Barella.

79' - Raspadori prova a mettere in mezzo per Lozano ma sbaglia i tempi, Onana accompagna la palla fuori.

76' - Dzeko esce tra gli applausi, dentro il Tucu. In campo anche Dumfries per Darmian. Nel Napoli, Elmas e Ndombele prendono il posto di Kvaratskhelia e Anguissa.

75' - Lautaro anticipa Lobotka provando a servire Dzeko, fermato da Di Lorenzo. Il bosniaco poi va a terra, probabilmente per i crampi. Pronto Correa.

72' - Appoggio di Gosens fuori misura per Lautaro, controlla il Napoli.

70' - Lautaro apre per Darmian, che non arriva al momento giusto sul pallone poi serve Barella che guadagna il corner.

67' - Caparbiamente, Gosens strappa un calcio d'angolo a Di Lorenzo.

65' - Cambia anche Spalletti: Raspadori e Lozano rilevano Zielinski e Politano.

64' - Doppio cambio Inter: fuori Lukaku per Lautaro, Gosens rileva Dimarco.

62' - Difesa un po' distratta, Di Lorenzo mette in mezzo un pallone impossibile per Osimhen.

62' - Contrasto Dzeko-Rrahmani, punizione Napoli tra le proteste dei nerazzurri.

61' - Kvaratskhelia si accende, salta Darmian e Skriniar poi calcia prendendo l'esterno della rete.

59' - Colpo di testa di Rrahmani sulla punizione, palla alta.

58' - Mkhitaryan atterra Politano, punizione per il Napoli.

IL GOL DI DZEKO: Pennellata di Mkhitaryan per Dimarco che aggancia, guadagna il fondo e mette in mezzo il classico cioccolatino che il Cigno deve solo appoggiare in porta da zero metri.

56' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! EEEEEEEEEEEEEDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNN DZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

55' - Dimarco strappa palla a un avversario, palla per Barella che si incunea in area ma finisce per sbattere sulla difesa.

52' - Kvaratskhelia nasconde la palla a quattro difensori poi con un lob mette per Osimhen che davanti ad Onana esita un secondo di troppo e consente l'intervento del portiere, aiutato da Calhanoglu.