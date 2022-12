"Sono contento di essermi preso una rivincita sportiva". Così Denzel Dumfries dopo la prestazione totale messa in mostra contro gli USA, durante la quale ha segnato un gol, sfornato due assist e salvato un pallone sulla linea di porta trascinando l'Olanda ai quarti di finale del Mondiale.

"Posso dirti che le critiche ti influenzano, quelle che ho ricevuto non sono state semplici da digerire, sentivo di poter fare meglio di quanto ho mostrato nella fase a gironi - ha aggiunto il laterale dell'Inter -. Mentalmente è stato abbastanza difficile superare questa cosa, ma attorno a me ho delle persone che mi aiutano. Nei giorni scorsi sono stato in contatto tramite Zoom con la psicologa dello sport Annemieke Zijerveld, la conosco dai tempi dello Sparta. Parlarne potrebbe essere un tabù, non è sempre facile essere un giocatore. Vuoi essere importante, vuoi fare il meglio per la squadra.