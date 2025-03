Una doppietta importante, che ha permesso all'Iran di strappare il biglietto per il Mondiale 2026. Mehdi Taremi è stato l'assoluto protagonista del 2-2 contro l'Uzbekistan con due gol (LEGGI QUI), il primo con una botta al volo e il secondo 'di rapina', decisivi per il traguardo raggiunto dal Team Melli ma che allo stesso tempo potrebbero essere preziosi anche per la sua rinascita personale all'Inter: "La partita era nelle nostre mani - le prime parole dell'ex attccante del Porto ai microfoni della FIFA -. Dopo il gol preso abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo riusciti a sfruttarle".

Taremi ha poi preseguito nell'analisi del match, evitando però di toccare l'argomento Inter per porre l'accento sulla qualificazione appena centrata dal suo Iran: "Nel secondo tempo la partita era nelle nostre mani e abbiamo creato molte occasioni, abbiamo pareggiato e siamo riusciti a qualificarci per il Mondiale, cosa di cui sono felice. Abbiamo anche commesso alcuni errori che abbiamo dovuto correggere. Non parlo dell'Inter in questo momento, spero di dare il massimo e sono grato a tutte le persone che ci hanno aiutato a qualificarci al Mondiale negli ultimi due anni", ha poi concluso l'ex Porto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!