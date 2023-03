Federico Dimarco non ce la fa. L'esterno nerazzurro ha fatto l'impossibile per recuperare dal problema al retto addominale accusato contro la Juventus, ma non è ancora al 100% e quindi, riferisce la Gazzetta dello Sport, non sarà convocato per il match di domani sera contro la Fiorentina. In teoria l'azzurro, che in questi giorni si è sempre allenato a parte, potrebbe rientrare in gruppo oggi, nell'ultima seduta, ma la prudenza consiglia a Simone Inzaghi di non forzare i tempi visto anche il carico di impegni che attende i nerazzurri ad aprile. Dimarco, dunque, sarà risparmiato e sull'out mancino giocherà Gosens.