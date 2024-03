Nel post partita di Inter-Napoli, Federico Dimarco ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in zona mista, sottolineando il valore dell'avversario e analizzando la serata del Civitas Metropolitano: "Contro il Napoli abbiamo avuto un bell'approccio, ci sta la stanchezza accusata dopo Madrid, può capitare e guardiamo avanti. mercoledì scorso abbiamo giocato contro una squadra forte, l'ha dimostrato in questi anni in Champions League. Può capitare di uscire contro l'Atletico. Non siamo imbattibili, bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo e di sicuro non sarà né la sconfitta di Madrid né il pareggio di stasera (ieri, ndr) a cancellare il lavoro che stiamo facendo da inizio stagione".

Complimenti anche al Napoli visto al Meazza: "Il Napoli è una squadra forte, ci vuole rispetto. L'anno scorso ha fatto una stagione importante e dopo stasera posso dire che sta ritrovando lo stesso gioco che aveva con mister Spalletti".

