Primo. Primo in tutto. Il migliore con poche discussioni. Federico Dimarco non smette di stupire. Contro il Venezia al Meazza, nella gara di ieri sera, ha collezionato un altro assist vincente e se non fosse stato per un fuorigioco millimetrico (un ginocchio troppo avanti) ne avrebbe collezionato un altro già prima. Sempre da lui è partita l'azione che Thuram ha concluso tirando addosso a Filip Stankovic. Con un po' di fortuna, insomma, sarebbe arrivato a tre passaggi vincenti in una sola serata.

Nonostante i due che mancano all'appello, nei dati ufficiali Dimarco continua a dominare. Secondo quanto riportato infatti da DataMB, il nerazzurro è in testa alla Serie A tra gli esterni in un numero impressionante di voci statistiche: expected assist, cross, tiri, assist per il tiro, passaggi filtranti, expected goals, tocchi in area, passaggi profondi completati, passaggi verso l'area di rigore.

🇮🇹 Federico Dimarco vs Serie A fullbacks & wingbacks



Most expected assists

Most crosses

Most shots

Most shot assists

Most through passes

Most expected goals

Most touches in box

Most deep completions

Most passes to penalty area



‍ Top 7 League profile… pic.twitter.com/iqTeIJYjIH — DataMB (@DataMB_) November 3, 2024

Un giocatore totale, insomma, nel club come in nazionale, dove è diventato un titolare fisso già dai tempi di Mancini e ora con Spalletti. Se il campionato è il serbatoio da cui i ct prendono, richiedendo conferme rispetto a quanto già è nelle gerarchie, Dimarco sta rispondendo a pieno alla chiamata, dopo le prime undici giornate di campionato. Va ricordato inoltre che le statistiche di cui sopra riguardano soltanto il campionato, ma anche in Champions League il nerazzurro è stato determinante anche nell'ultima uscita, quella conto lo Young Boys, nella quale ha servito il pallone che Thuram ha spinto alle spalle del portiere avversario a pochi giri di lancette dal termine.

L'essere davanti a tutti in così tante voci statistiche dimostra inoltre una grande varietà di giocate nel repertorio. Gli assist così come i tiri, piuttosto che la capacità di partecipare all'azione offensiva anche in altro modo. Un esempio da ieri: l'occasione capitata nel primo tempo a Thuram in contropiede, su assist di Barella. Chi recupera palla e la passa direttamente in verticale per creare la superiorità? Proprio Dimarco. Migliorando così i dati di cui sopra.

