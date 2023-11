Percorso netto da casello a casello: l'Inter viaggia col Telepass in questa fase del campionato arrivando alla nuova sosta per le Nazionali in testa alla classifica dopo un cammino di sole vittorie. La squadra di Simone Inzaghi arriva come meglio non potrebbe al match contro la Juventus del 26 novembre superando d'autorità il Frosinone con due gol a cavallo dei due tempi. Gioca bene la squadra di Eusebio Di Francesco, a tratti arriva anche a creare qualche grattacapo a Yann Sommer, ma Inzaghi sa di avere tante armi a sua disposizione per sbrogliare le matasse. Oggi ne ha scoperta un'altra: il tiro che definire dalla distanza appare riduttivo col quale Federico Dimarco stende Federico Turati per il vantaggio nerazzurro. Poi ci pensa il solito, implacabile Hakan Calhanoglu dal dischetto a mettere la ceralacca al risultato e al definitivo sorpasso sulla Juve. Con la quale si prospetta una sfida bella e appassionante come non mai.

IL TABELLINO

INTER-FROSINONE 2-0

MARCATORI: 43' Dimarco, 48' Calhanoglu (R)

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (61' 6 De Vrij), 23 Barella, 20 Calhanoglu (81' 5 Sensi) 22 Mkhitaryan (70' 16 Frattesi), 32 Dimarco (81' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (70' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero,14 Klaassen, 31 Bisseck, 42 Agoume, 44 Stabile, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FROSINONE: 80 Turati; 22 Oyono, 5 Okoli, 30 Monterisi; 20 Lirola (54' 27 Ibrahimovic), 45 Barrenechea (82' 10 Caso), 36 Mazzitelli (35' 4 Brescianini), 3 Marchizza; 18 Soulé, 12 Reinier (82' 9 Kaio Jorge); 11 Cuni (54' 70 Cheddira).



In panchina: 1 Frattali, 31 Cerofolini, 6 S. Romagnoli, 7 Baez, 8 Lulic, 14 Gelli, 16 Garritano, 17 Kvernadze, 24 Bourabia, 47 Lusuardi.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: Dionisi. Assistenti: Tolfo - Pagliardini. Quarto ufficiale: Feliciani. VAR: Serra. Assistente VAR: La Penna.

Note

Spettatori: 70.816

Ammoniti: Brescianini (F)

Corner: 9-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

95' - ED E' FINITAAAAAA!!! INTER BATTE FROSINONE 2-0!!!! PERCORSO NETTO DEI NERAZZURRI DA UNA SOSTA ALL'ALTRA E PRIMATO CONSOLIDATO

94' - Anche Frattesi prova a partecipare alla festa, Turati mura la sua conclusione con un mezzo bagher.

91' - Okoli regala un pallone insperato a Lautaro che punta la porta calciando a lato. Il Toro sfoga la sua rabbia per un'altra occasione sfumata.

91' - Iniziati i quattro minuti di recupero.

90' - Ancora Barella ci prova, tiro debole e strozzato che viene bloccato da Turati.

87' - Carlos Augusto prova a lanciare Frattesi ma il pallone finisce fuori. L'ex Sassuolo applaude il compagno.

86' - Sensi calcia sulla barriera poi recupera, serie di rimpalli finché Dionisi non vede un fallo di Lautaro in area gialloazzurra.

85' - Punizione interessante per l'Inter, Carlos Augusto e Sensi studiano il da farsi...

84' - Lautaro reclama un tocco di braccio di Okoli, il VAR sta osservando...

82' - Nel Frosinone tocca a Kaio Jorge e Caso, fuori Reinier e Barrenechea

81' - Altra standing ovation per Calhanoglu, che lascia il campo a Sensi. Dimarco viene rilevato da Carlos Augusto.

78' - Arnautovic prova il servizio di tacco per Calhanoglu, Brescianini arriva e anticipa tutti.

77' - Partita alla sua fase finale, il Frosinone continua a tenere botta.

73' - Ancora bene Sommer che chiude il primo palo alla conclusione di Ibrahimovic.

71' - Duro colpo di Brescianini su Acerbi, ammonito l'ex Primavera Milan.

70' - E' arrivato il momento del rientro in campo di Arnautovic, che rileva Thuram. In campo anche Frattesi al posto di Mkhitaryan.

67' - Soulé davanti a due difensori, il suo tentativo di assist viene anticipato. Ma l'argentino recupera palla.

67' - Nuovo cross di Dimarco, Okoli anticipa Lautaro che già si era coordinato.

64' - Barella! Ancora Dimarco corre sulla sinistra e imbecca il 23 che davanti a Turati non inquadra la porta.

64' - Stavolta è Sommer a superarsi sul gran tiro dalla distanza di Marchizza, lo svizzero respinge in tuffo plastico.

63' - Cross di Oyono, Acerbi è sulla traiettoria e spazza.

61' - Primo cambio per l'Inter: fuori Dumfries, dentro De Vrij.

58' - L'Inter riparte in cinque contro tre, poi però gigioneggia un po' troppo: tocco di Mkhitaryan di tacco per Acerbi che conclude trovando una respinta.

57' - Palo del Frosinone! Soulé imbecca Cheddira, l'ex Bari colpisce bene in rasoterra ma prende l'ennesimo legno di questa annata del Frosinone.

56' - Oyono prova il cross per Ibrahimovic, palla fuori misura.

54' - Ci prova dalla distanza Calhanoglu, palla debole che termina fuori. Nel Frosinone, Cheddira entra al posto di Cuni e Ibrahimovic rileva Lirola.

50' - L'Inter ora dilaga: Dimarco su Dumfries che colpisce male di testa, Thuram recupera il pallone e riavvia un'azione conclusa da Darmian con una bordata da fuori alta di poco.

48' - Parte Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! Turati spiazzato inesorabilmente, i nerazzurri raddoppiano.

48' - Dal dischetto va Calhanoglu, nel frattempo il VAR rivaluta l'azione.

47' - Calcio di rigore per l'Inter: Thuram approfitta di una scivolata di Okoli per entrare in area, bersi due difensori, prima di venire atterrato da Monterisi.

21.50 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

21.49 - Inter che rientra in campo, seguita poco dopo dal Frosinone.

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter e Frosinone vanno a riposo sull'1-0 per i nerazzurri, con la perla di Federico Dimarco a decidere sin qui.

47' pt - Due minuti di recupero, corner per il Frosinone.

IL GOL DI DIMARCO: Scusate il ritardo, ma siamo ancora sbalorditi per quello che si è inventato Dimarco. Finta a mandare al bar Lirola appena oltre la metà campo, poi veloce inquadratura sulla porta con Turati fuori causa e calcio clamoroso e chirurgico da oltre 50 metri che si infila sotto la traversa. Sommer incredulo.

43' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! FEDERIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

42' - Oyono prova lo spunto personale entrando in area dopo assist di Barrenechea e tentando un tiro improbabile che finisce in fallo laterale.

40' - Lautaro appoggia per Mkhitaryan che prova a mettere in mezzo un pallone lungo per Barella.

36' - San Siro spinge Mkhitaryan al tiro, lui invece cerca la rifinitura per Dimarco il cui cross è deviato da Okoli.

35' - Il VAR controlla l'azione precedente con l'atterramento di Mkhitaryan, poi si prosegue. Finalmente arriva il momento di Brescianini.

34' - Protesta San Siro per un contatto in area di rigore del Frosinone con Mhitaryan che cade a terra. Pallone che ancora non esce...

33' - Mazzitelli ha lasciato il campo, ma il gioco è ripreso senza Brescianini.

33' - Brescianini accelera il riscaldamento e si spoglia rapidamente.

32' - Gioco fermo, Mazzitelli è rimasto a terra. Il capitano frusinate chiede addirittura il cambio.

28' - Darmian anticipa benissimo Reinier, ma pochi istanti dopo perde banalmente palla. Poi si riscatta fermando Soulé.

24' - La rimessa di Dumfries rimpalla tra Okoli e Marchizza, Dionisi incredibilmente concede rinvio dal fondo al Frosione.

21' - Altro contropiede Inter, Thuram riceve da Barella ma deve allargarsi poi entra in area ma spreca malamente il cross.

20' - Risponde il Frosinone, Darmian chiude benissimo su Reinier prendendosi i complimenti di Sommer.

19' - Turati si supera su Lautaro! Ripartenza micidiale dell'Inter, Dimarco servito da Lautaro trova Barella che in spaccata serve il capitano la cui conclusione di pura potenza è deviata da Turati con un gran colpo di reni.

17' - Prova il tiro Soulé appena fuori area, Sommer controlla il pallone e lo blocca.

16' - Thuram prova la conclusione a sorpresa dopo recupero a metà campo, Turati con un guizzo manda in corner.

15' - Bastoni salta ben tre giocatori del Frosinone, prima di prendere fallo.

14' - Cross di Lirola, Barella anticipa di testa Reinier. Poi Darmian spazza via dall'area.

11' - Okoli atterra Thuram, Dionisi fischia la punizione ma l'Inter stava proseguendo nella sua azione. Proteste di Barella.

10' - Thuram con lo specchio della porta davanti non riesce a impattare bene sulla spizzata di Acerbi, mandando fuori.

9' - Lautaro tenta l'affondo in area, Monterisi lo controlla e interviene sul pallone prima di toccare il capitano. Dionisi concede corner.

8' - Soulé trova un rimpallo favorevole su Bastoni, entra in area poi appoggia in scarico per Barrenechea che tira altissimo.

8' - Frosinone che non si chiude, anzi non disdegna l'arma del pressing alto.

7' - Palla col contagiri per Dimarco, il cui cross non trova Thuram. Frosinone che riparte.

6' - Filtrante per Thuram, Monterisi capisce tutto, si frappone fra attaccante e palla e consente l'intervento di Turati.

4' - Thuram di prepotenza si libera di Okoli, poi Barrenechea corre in aiuto del compagno per fermare il francese.

2' - Mkhitaryan appoggia su Dimarco, il suo cross viene deviato in corner.

20.45 - Sarà del Frosinone il primo pallone del match: PARTITI!

20.44 - Lautaro e Mazzitelli davanti a Dionisi per il sorteggio del campo.

20.43 - Squadre in campo per il prepartita.

20.42 - Lautaro Martinez riceve il premio di miglior giocatore della Serie A di ottobre.

20.35 - Inizia lo show di presentazione della partnership con Qatar Airways.

20.32 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti il calcio d'inizio del match.

