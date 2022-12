Gianluca Di Marzio presenta un quadro del calciomercato in Serie A ai nastri di partenza tra pochi giorni, almeno in via ufficiale. In realtà le società sono ovviamente al lavoro da diverso tempo. "Rafa (Leao, ndr) per il Milan e Skriniar per l’Inter: i migliori acquisti di gennaio per le milanesi sarebbero i rinnovi, alquanto spinosi, di due giocatori determinanti per Pioli e Inzaghi. Per il difensore nerazzurro, il tempo stringe sempre di più e si attende una risposta nei prossimi giorni all’offerta da oltre 6 milioni a stagione", scrive Di Marzio sul Corriere della Sera di oggi.