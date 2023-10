"Se il Napoli valuta Osimhen 200 milioni di euro, allora l’Inter farebbe bene a valutare Lautaro 150/200 milioni. Soprattutto visti i prezzi degli attaccanti". Questo il pensiero di Gianluca Di Marzio, che dagli studi di Sky Sport conferma però anche l'attaccamento del Toro alla maglia nerazzurra: "Ha un grande senso di appartenenza, vuole rimanere all’Inter. Lautaro non ha mai voluto ascoltare altri club, la sua volontà è di restare a Milano".

Il giornalista ripercorre poi il lavoro estivo del club sul mercato, con tanti arrivi a costo zero: "Lì c'è il lavoro della società, ha dovuto fare i conti con cessioni inevitabili. Quella di Onana ha permesso di fare mercato e di prendere i vari Frattesi, Carlos Augusto e Sommer. Poi son state colte le opportunità come con Cuadrado e Thuram, su cui c’era anche il Milan. In porta invece ha preso Audero come vice Sommer, ma l'Inter era anche su Vicario: se Onana fosse andato via in tempi più brevi, probabilmente sarebbe stato lui il sostituto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!