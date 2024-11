Stefan de Vrij è rimasto spiazzato durante la conferenza stampa andata in scena ieri, alla vigilia di Bosnia-Paesi Bassi, quando un giornalista gli ha chiesto di commentare le voci circolate in Italia, secondo cui quella corrente sarebbe la sua ultima stagione all'Inter: "Cosa hanno detto? Sono sinceramente curioso, non ne so niente - ha detto con un sorriso il centrale nerazzurro -. Mi sto divertendo moltissimo all'Inter. Ho un'opzione per rinnovare il contratto per un'altra stagione. Questa scelta spetta al club, mi piacerebbe esplorare questa opzione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!