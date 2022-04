Lautaro Martinez torna nell’orbita del Barcellona. A scriverlo è il quotidiano spagnolo Sport, molto vicino alle vicende blaugrana, che spiega come il club catalano avesse raggiunto un accordo con il giocatore già due anni fa, ma la pandemia aveva reso impossibile l’accordo economico tra i club (il club nerazzurro pretendeva il pagamento dei 111 milioni della clausola rescissoria). Adesso l’Inter - secondo la testata iberica - ha messo l’argentino nella lista dei partenti e sarebbe disposta a lasciarlo partire in cambio di soldi e di contropartite tecniche gradite: sul taccuino ci sarebbero in particolare due nomi: Memphis Depay e Miralem Pjanic. Ci sono stati contatto, ma al momento le priorità blaugrana sarebbero altre, ovvero nomi del calibro di Erling Haaland e Robert Lewandowski.