Il futuro di Valentin Carboni sarà in Francia. Nonostante la disperata richiesta del Monza per un altro anno di prestito dopo quello della passata stagione, nelle ultime ore l'Olympique Marsiglia ha accelerato con l'Inter per arrivare al gioiello argentino: da oltralpe i colleghi di Footmercato parlano di "accordo totale quasi trovato" tra i due club per il classe 2005.

Le cifre non vengono rese note, ma Inter e OM avrebbero raggiunto un'intesa sulla formula: prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dei nerazzurri, che non perderebbero così il controllo sul giocatore. L'affare è ai dettagli.