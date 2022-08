Cristian Buonaiuto, fantasista della Cremonese, al termine del match perso contro la Fiorentina ha preso le difese dell'ex portiere dell'Inter Ionut Radu dopo l'erroraccio che è costato la sconfitta ai grigiorossi. L'autore del gol del momentaneo 2-2, così come il suo allenatore Massimiliano Alvini, ha difeso a spada tratta il compagno, alle prese con un nuovo choc in campo dopo l'ormai emblematica topica di Bologna: "Quando sono entrato il mister mi ha chiesto di dare il massimo in fase offensiva e di palleggio, poi purtroppo è arrivato il gol del 3-2 per un errore individuale, ma sono cose che capitano. Radu ci aveva tenuto in piedi fino alla fine, quindi oggi perdiamo tutti insieme, domani vinceremo tutti insieme".