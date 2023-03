Ospite nello studio di Radio Rai 1, nel corso della trasmissione 'Un giorno da pecora', Carlo Cottarelli ha garantito che l'idea di azionariato popolare per l'Inter da lui promossa può ancora dirsi viva: "Interspac esiste ancora, anche se per ora non c’è possibilità di avere un accordo. L’idea, però, è giusta - le parole dell'economista -. Zhang? Ci ho parlato un paio di volte, mi sembra molto sicuro di quello che vuole: quando ci incontrammo infatti mi disse che non era interessato alla nostra proposta".