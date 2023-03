Ancora un'esclusione europea quella incassata da Antonio Conte, eliminato dalla Champions per mano del Milan di Stefano Pioli. Un'eliminazione che mette ancora ulteriormente pressione sul futuro dell'ex allenatore dell'Inter sul quale si è detto e ridetto. Nelle ultime settimane si è difatti parlato persino di un possibile ritorno sulla panchina nerazzurra. Ed è proprio sul futuro che l'inviata di Prime Video ha stuzzicato il tecico piacentino a margine della gara contro i rossoneri: "Cosa mi sento sul futuro? Non mi sento niente, ho un contratto con il Tottenham e lo rispetto. A fine stagione si faranno le giuste valutazioni con il club. In maniera serena io dirò la mia... Con un contratto in scadenza vediamo come finisce la stagione, magari mi possono mandare anche via prima, non è quello il problema. Magari le aspettative erano più alte e possono rimanere delusi, ma quello che conta per un allenatore è lavorare e alzare l'asticella, noi quest'anno stiamo facendo fatica".