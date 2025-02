Sembra quasi un sortilegio, un copione maledetto vissuto più e più volte e replicato questa sera. L'Inter esce sconfitta dall'Allianz Stadium per mano della Juventus e deve rimproverare esclusivamente se stessa per i tanti errori compiuti nel primo tempo, dove hanno mostrato una relativa superiorità che però non sono riusciti a concretizzare. Favorendo l'uscita dall'angolo della squadra di Thiago Motta, che nella ripresa mostra un volto decisamente migliore e alla fine può fare festa col gol di Francisco Conceiçao che al 74esimo punisce i nerazzurri, finiti troppo presto in riserva e dove l'azzardo del tridente nei minuti finali non ha dato i frutti sperati, e che devono incamerare una nuova sconfitta esterna e devono rimandare il sorpasso in classifica sul Napoli che guadagna un punto con Antonio Conte che dice grazie alla sua ex squadra da calciatore.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 1-0

MARCATORE: 74' Conceiçao

JUVENTUS: 29 Di Gregorio; 22 Weah, 4 Gatti, 12 Veiga, 37 Savona (59' 27 Cambiaso); 19 Thuram (77' 5 Locatelli), 8 Koopmeiners; 7 Conceiçao (81' 10 Yildiz), 16 McKennie, 11 Gonzalez; 20 Kolo Muani.

In panchina: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 2 Costa, 6 Kelly, 9 Vlahovic, 40 Rouhi, 51 Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.

INTER : 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (61' 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (80' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan (80' 11 Correa), 32 Dimarco (61' 59 Zalewski); 99 Taremi (61' 9 Thuram), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Mariani. Assistenti: Giallatini - Colarossi. Quarto ufficiale: Zufferli. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Di Bello.

Note

Spettatori: 41.361, di cui 2.099 ospiti.

Ammoniti: Conceiçao (J), Barella (I)

Corner: 7-5

Recupero: 1°T 0', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

94' - Fischia Mariani, rien ne va plus all'Allianz Stadium! La Juventus vince 1-0 col gol di Conceiçao, l'Inter perde l'opportunità di superare il Napoli in vetta.

93' - Altra occasione per Thuram che sul velo di Lautaro prova lo stop and volley mandando la palla fuori.

93' - Storie tese nel finale, con Inzaghi che protesta platealmente per un fallo di Locatelli su Lautaro.

91' - Da un recupero di Gatti nasce una ripartenza bianconera culminata col tiro di Kolo Muani alzato in corner da Sommer.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Barella commette fallo su YIldiz poi si lamenta, rimediando un cartellino giallo.

88' - Kolo Muani atterra Zalewski, punizione Inter tra le proteste dello stadio.

87' - Sgroppata di Gonzalez che viene fermato da Pavard per poi accasciarsi a terra per i crampi.

85' - Thuram dialoga con Zalewski, cross del polacco per il compagno che colpisce male di testa da buona posizione.

85' - Azione insistita della Juventus conclusa da Gatti con un tiro alto, ma col difensore bianconero in posizione chiaramente irregolare.

81' - Finisce la partita di Conceiçao, che viene rilevato da Yildiz.

80' - Dentro Zielinski e Correa, fuori Mkhitaryan e Calhanoglu. Ecco le ultime mosse di Inzaghi che lancia un tridente puro.

77' - Finisce la partita di Khéphren Thuram, in campo Locatelli.

76' - Dumfries toglie a Koopmeiners il gol del 2-0. Altra azione dei bianconeri confezionata da McKennie che entra in area e calcia a botta sicura, il connazionale respinge sulla linea.

74' - Juventus in vantaggio! Conceiçao! Kolo Muani riesce a difendere il pallone tra tre difensori con un balletto in area per poi mettere in mezzo dove il portoghese arriva e punisce con un diagonale!

72' - Bella azione della Juve conclusa dal colpo di testa di Koopmeiners buono nell'esecuzione ma poco fruttuoso, pallone sul fondo.

69' - Miracolo di Di Gregorio su Dumfries! Thuram sfonda su Veiga ed entra in area, per poi scaricare sull'olandese che a botta sicura trova l'opposizione di Di Gregorio aiutato anche dal palo. Mariani, però, ferma tutto per il fallo del francese.

69' - Dibattito a distanza Acerbi-Mariani dopo un fallo del difensore nerazzurro.

67' - Cross di Gonzalez troppo profondo per McKennie e Kolo Muani, pallone che si perde sul fondo.

64' - Zalewski entra in campo con un grande impatto: lancio perfetto per Lautaro che svirgola completamente la conclusione.

63' - Subito Zalewski ha un ottimo pallone dentro l'area juventina, ma perde l'attimo giusto per colpire e finisce col perderla.

61' - Inzaghi risponde e rilancia con tre cambi: dentro Thuram, Carlos Augusto e Zalewski per Taremi, Bastoni e Dimarco.

60' - Taremi lancia un contropiede tre contro tre ma si fa ingolosire dall'opportunità di tirare ritardando il servizio ai compagni e favorendo l'anticipo di Weah.

59' - Primo cambio per la Juventus: Cambiaso rileva Savona.

58' - Pericolosa ripartenza per la Juve, Dimarco chiude in diagonale mandando in fallo laterale.

58' - Esce l'Inter, che si porta avanti con Barella che prende un calcio d'angolo.

57' - Punizione che è quasi un corner corto per la Juve. L'azione si sviluppa fino al colpo di testa di Gatti che manda palla fuori.

55' - Fallo di Weah su Dimarco, punizione Inter. E possibile giallo ancora una volta non estratto...

54' - Sono 41.361 gli spettatori presenti questa sera all'Allianz Stadium, di cui 2.099 interisti.

53' - Primo giallo del match per Conceiçao, che atterra Bastoni trattenendolo platealmente. Il portoghese prova a discolparsi sottolineando che è il primo fallo.

51' - Brutto intervento di McKennie su Bastoni, Mariani fischia ma forse risparmia un giallo al centrocampista statunitense.

50' - Avvio di secondo tempo con la Juve che ha ingranato un'altra marcia, Inter un po' in difficoltà adesso.

49' - Altro tentativo di Conceiçao che prova il tiro cross rasoterra, Sommer si butta e blocca.

48' - Conceiçao affonda sulla destra saltando Bastoni che però rientra bene mandando palla in corner. Sugli sviluppi, filpper in area nerazzurra con tiro di Veiga bloccato da Sommer.

46' - Prova il cross Weah, pallone comodo per Sommer. Inizia a scaldarsi Marcus Thuram.

------

21.49 - Primo pallone del secondo tempo per la Juventus: PARTITI!

21.48 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - Primo tempo nel complesso divertente, dove a far vedere le cose migliori è la squadra di Simone Inzaghi che si divora alcune occasioni di quelle clamorose, tra errori di misura, pali e una parata importante di Di Gregorio. La Juventus vive di lampi, impegna Sommer in un paio di circostanze ma spesso lascia delle autentiche autostrade nelle quali soprattutto Dumfries si diverte a imperversare. I nerazzurri tornano negli spogliatoi decisamente con qualche rammarico in più.

------

46' pt - Finisce il primo tempo senza recupero: Juventus e Inter a riposo sullo 0-0

45' - Velenosa punizione di Dimarco, Di Gregorio per non sapere leggere né scrivere allunga in corner.

43' - Palo di Dumfries! Altra azione da carro armato dell'olandese che finta il tiro a eludere Savona in area, poi prova di potenza con poca luce per trovare la porta centrando il legno.

42' - Lotta grecoromana tra Acerbi e Kolo Muani davanti a Sommer, Mariani attende qualche istante poi fischia fallo contro il francese.

41' - Altro tiraccio di Lautaro che manda fuori, fischi per lui.

40' - Inter che esce con Barella che lancia Calhanoglu, che punta la porta poi però perde l'attimo. L'azione prosegue con Conceiçao che atterra Dumfries che stava entrando in area di rigore: Mariani non interviene tra le proteste dell'olandese.

38' - Juve che ora si fa insistente in avanti, Weah guadagna un corner.

35' - Lautaro si divora un rigore in movimento. Servito alla perfezione da Dumfries, il Toro calcia a botta sicura ma manda alle stelle.

34' - Crossa Dumfries, Di Gregorio controlla la traiettoria e blocca in uscita bassa.

32' - Lampo di Kolo Muani! Servito di testa da McKennie, il francese calcia nel tentativo di punire un errore della difesa su rimessa laterale. Acerbi riesce a sporcare il pallone mandando in corner.

30' - Palla recuperata dall'Inter, cross di Taremi che Lautaro mette giù bene col petto poi però converte in un tiro troppo frettolosamente: conclusione strozzata che finisce sul fondo.

29' - Weah sbaglia completamente l'intervento sul cross di Dumfries, palla a Dimarco che fa rimpallare il pallone sulla faccia del bianconero che rimane a terra per qualche istante.

27' - Spunto clamoroso di Bastoni che esce da un contrasto palla al piede, poi lancia un cross troppo profondo per Taremi e Dumfries.

23' - Va di testa Kolo Muani sul corner, Sommer blocca.

22' - Stavolta è Sommer a fare la grande parata: la Juve esce da un difficile disimpegno con un lancio ben calibrato per Gonzalez il cui tiro è respinto dal portiere elvetico, prodigioso poi sulla conclusione di Conceiçao che raccoglie un rinvio difettoso di Barella.

19' - Grandissima chance per l'Inter: un tiro in scivolata di Barella diventa un assist per una bicicletta di Taremi che viene respinta con un gran riflesso da Di Gregorio. L'azione prosegue con un lancio per Dumfries che da pochi metri manda alto di testa.

18' - Bastoni combatte davanti a Thiago Motta con tre difensori bianconeri, trovando una rimessa laterale.

16' - Deve fermarsi Mkhitaryan per permettere a Mariani di fischiare la trattenuta di Conceiçao.

12' - Barella manda alto di pochissimo a tu per tu con Di Gregorio ben contrastato da Veiga, però era partito in posizione irregolare.

11' - Lautaro prova il lancio per Dumfries, ma il pallone è fuori misura e termina in fallo laterale.

10' - Intervento irregolare di Dumfries su Kolo Muani, Mariani fischia punizione.

9' - Pavard va a contrasto su Nico Gonzalez, strappanado anche un fallo.

8' - Dumfries riesce a divincolarsi tra due difensori poi arriva in area, dove Veiga lo anticipa mandando in corner. Sugli sviluppi, Acerbi prova di testa trovando però l'opposizione avversaria.

5'- Mariani si sincera delle condizioni di Barella colpito duro da Kolo Muani.

3' - Scivola Calhanoglu su passaggio orizzontale di Acerbi, McKennie recupera il pallone e riesce a scaricare per Nico Gonzalez che da buona posizione spara alto.

1' - Dimarco lancia lungo per Mkhitaryan, Koopmeiners controlla l'armeno e accompagna il pallone fino all'uscita.

-----

20.45 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.44 - McKennie e Lautaro davanti a Mariani per il sorteggio.

20.42 - Juventus e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.40 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Atmosfera elettrica all'Allianz Stadium.

20.30 - Le squadre rientrano progressivamente negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà Juventus-Inter.

-----

