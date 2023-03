Dopo il sorteggio andato in scena alle 12, a Nyon, la UEFA ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale di Champions League. I due appuntamenti che vedranno l'Inter di Simone Inzaghi sfidare il Benfica sono stati fissati in calendario martedì 11 aprile, quando al Da Luz andrà in scena la gara d'andata, e mercoledì 19 aprile, giorno della gara di ritorno ovviamente a San Siro. Entrambe le gare cominceranno alle 21.

Il calendario completo

ANDATA QUARTI DI FINALE:

Martedì 11 aprile: Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco

Mercoledì 12 aprile: Real Madrid-Chelsea e Milan-Napoli