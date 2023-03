Primo nel Gruppo H davanti al PSG (doppio pari con i parigini) e con 6 gol in due gare rifilati alla Juventus, poi il Club Bruges fatto a polpette e un gioco armonico ed efficace, che non sembra aver risentito dell'addio a gennaio di Enzo Fernandez. Il Benfica, primo in campionato, si presenta così all'Inter nei quarti di finale: una squadra di qualità, organizzata, moderna, ricca di contenuti interessanti. Roger Schmidt, tedesco, è l'artefice di questa macchina quasi perfetta: "quasi" perché qualche pecca la si scorge soprattutto nella fase difensiva e nell'inesperienza di alcuni elementi. Occhio al fantasista Rafa Silva, all'eclettico Joao Mario (ex nerazzurro), al centravanti emergente Gonçalo Ramos e al laterale Grimaldo, accostato anche ai nerazzurri considerando l'addio a parametro zero molto probabile al termine della stagione. Nel match di andata non ci sarà Otamendi per squalifica: un'assenza tutt'altro che banale. Florentino, Joao Mario e Gonçalo Ramos i diffidati (Bastoni, Dimarco e Lautaro Martinez rischiano tra i nerazzurri). Schmidt non potrà contare su Draxler (stagione finita dopo l'intervento alla caviglia di febbraio) e su Guedes (problema al menisco, rientro previsto per fine aprile).

TATTICA - Il credo di Schmidt è il 4-2-3-1, modulo prediletto ormai da diverse stagioni e replicato con successo anche a Lisbona. Rigoroso, strategico, ma anche con idee illuminanti come dimostra la scommessa su Ciquinho dopo l'addio di Enzo Fernandez e il modellamento di Aursnes come esterno tattico di fascia. Il suo Benfica è squadra vera, con evidente vocazione all'attacco: due laterali di propulsione come Bah e Grimaldo, tre rifinitori e una punta. Rapidità, qualità, ma soprattutto tecnica nella gestione del pallone: i lusitani sanno addormentare il gioco con una fitta rete di passaggi per poi trovare il momento giusto per colpire.