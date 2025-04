L'Inter non c'è più. La sconfitta di Bologna pare aver innescato un vortice nel quale i nerazzurri sono stati inghiottiti e non riescono a trovare una via d'uscita. La squadra di Simone Inzaghi deve cedere il passo anche alla Roma, che si impone a San Siro grazie al blitz di Matias Soulé al 22esimo minuto, che lancia sempre più la squadra di Claudio Ranieri nella corsa Champions League e fustiga malamente le ambizioni di tricolore dei nerazzurri. Sfortunati ma spesso imprecisi e a corto di idee, gli uomini di Simone Inzaghi, che possono anche recriminare per un paio di decisioni dubbie dell'arbitro Michael Fabbri, su tutti un potenziale se non di più rigore non assegnato a Yann Bisseck, ma che nel tentativo di riprendere la partita per poco presta il fianco ad altri pericoli degli avversari che hanno peccato di cinismo. L'Inter resta ancora ferma a quota 71 e ora rischia di vedere partire il Napoli, impegnato stasera col Torino. L'abbraccio dei tifosi che alla fine hanno chiamato i giocatori sotto la curva è un balsamo che però non lenisce le ferite: proprio sul più bello, l'Inter rischia di veder andare a carte 48 una stagione.

IL TABELLINO

INTER-ROMA 0-1

MARCATORE: 22' Soulé

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (15' 31 Bisseck) 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian (63' 2 Dumfries), 16 Frattesi (80' 11 Correa), 20 Calhanoglu, 23 Barella (80' 7 Zielinski), 32 Dimarco (63' 59 Zalewski); 10 Lautaro Martinez, 8 Arnautovic.



In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 21 Asllani, 99 Taremi.



Allenatore: Simone Inzaghi.

ROMA: 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 Ndicka, 3 Angeliño; 7 Pellegrini (68' 27 Gourna Douath) 4 Cristante, 17 Koné (68' 61 Pisilli); 18 Soulé (85' 2 Rensch); 14 Shomurodov, (58' 35 Baldanzi), 11 Dovbyk (85' 92 El Shaarawy).



In panchina: 70 De Manzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 15 Hummels, 16 Paredes, 34 Salah Eddine, 56 Saelemaekers, 66 Sangaré, 92 El Shaarawy.



Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Costanzo - Passeri. Quarto ufficiale: Marinelli. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Piccinini.

Note

Spettatori: 70.240

Ammoniti: Mancini (R), Lautaro Martinez (I), Kone (R)

Corner: 4-3

Recupero: 1°T 2'. 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - Fischia Fabbri, rien ne va plus a San Siro! La Roma batte l'Inter 1-0, continua la sua corsa Champions e dà una mazzata pesantissima alle ambizioni Scudetto dell'Inter.

94' - Contropiede tre contro tre della Roma, Angelino calcia e Sommer respinge con un muro.

92' - Inter che prova con tutte le sue forze, colpo di testa di Arnautovic che non riesce ad inquadrare la porta.

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Bisseck tirato giù davanti a Svilar, per Fabbri non c'è nulla.

85' - Pisilli prova ad andare via, Zielinski lo atterra e Fabbri fischia fallo. Nella Roma dentro El Shaarawy per Dovbyk e Rensch per Soulé.

84' - Combinazione Correa-Lautaro, appoggio per Zielinski che calcia troppo frettolosamente mandando fuori.

81' - Attenzione, episodio in area romanista con Dumfries protagonista dopo essersi allacciato con Ndicka: per Fabbri il fallo è dell'olandese, esplode San Siro.

80' - Tiro di Gourna Douath fuori non di molto. Inzaghi rilancia Zielinski che prende il posto di Barella, in campo anche Correa per Frattesi

79' - Crossa Zalewski, pallone facile da controllare per Svilar.

77' - Ci prova Arnautovic, con un tiro senza troppe pretese che finisce sul fondo.

77' - Bisseck regala un corner alla Roma in modo grottesco. Questa è l'immagine del momento attuale dell'Inter.

76' - Calhanoglu si accentra e calcia dalla distanza, pallone alto.

75' - Dovbyk di forza tra quattro difensori trova un tiro bloccato in due tempi da Sommer.

74' - Bisseck viene atterrato, Fabbri non interviene e la Roma si ritrova con un contropiede due contro uno non sfruttato da Dovbyk il cui tiro viene deviato in extremis da Acerbi.

72' - Pisilli a due centimetri dal colpo di grazia: trovato solo in area da Soulé, il neoentrato sbuccia la conclusione mandando fuori davanti a Sommer.

71' - Lautaro arriva di testa sul cross di Barella, Dumfries non colpisce bene poi Calhanoglu si incarta e manda la palla fuori.

70' - Cross di Zalewski, né Arnautovic né Lautaro riescono a ribadire in rete.

68' - Occasione Inter con Barella che servito da Lautaro calcia da posizione angolata mandando fuori. Nella Roma entrano Pisilli e Gourna-Douath, fuori Pellegrini e Kone. Fischiatissimo l'ex Gladbach che se la prende comoda.

66' - Subito Dumfries prova a farsi pericoloso con un secco colpo di testa sul cross di Carlos Augusto: para Svilar.

64' - Bisseck prova a divincolarsi tra tre difensori, la palla sbatte e finisce fuori: per Fabbri è rimessa dal fondo.

63' - Conclusione di Calhanoglu che finisce fuor di poco. Giallo per Kone per un fallo su Frattesi.

63' - Doppio cambio nell'Inter: rientra Dumfries, che prende il posto di Darmian. Dentro anche Zalewski per Dimarco

62' - Carlos Augusto sbaglia, Roma che riparte. Conclusione di Soulé che termina fuori.

60' - Subito Baldanzi prova a creare problemi con una conclusione a giro sporcata da Carlos Augusto, Sommer blocca.

58' - Cambio nella Roma: fuori Shomurodov, in campo Baldanzi.

57' - Kone si rialza claudicante e viene accompagnato fuori dal campo.

56' - Kone a terra, Fabbri chiama lo staff medico della Roma in campo.

54' - Pellegrini lanciato da Svilar si trova davanti a Sommer, ma anziché tirare preferisce l'appoggio per Soulé con Darmian che sporca il pallone.

53' - Kone atterra Frattesi, capannello di giocatori della Roma intorno a Fabbri.

52' - Intervento su Kone sanzionato da Fabbri, con Barella che va a chiedere spiegazioni.

50' - Crossa Calhanoglu, Svilar esce e anticipa di pugno Lautaro. Inizio ripresa positivo dei nerazzurri.

49' - Fallo su Frattesi, punizione poco oltre l'area di rigore della Roma. Parabola di Dimarco allontanata da Kone, poi l'Inter guadagna un corner.

48' - Soulé prova a scappare sulla destra, ma lascia scivolare il pallone in fallo laterale.

-----

16.06 - Primo pallone del secondo tempo per la Roma: PARTITI!

16.04 - Intervallo piuttosto lungo, le due squadre entrano in campo solo adesso.

HALFTIME REPORT - All'Inter non sta girando più bene niente: a fare la differenza in questo primo tempo è una carambola sfortunata che propizia l'inserimento vincente di Matias Soulé, con la Roma che poi riesce a fare sempre buona guardia contro una squadra, quella di Simone Inzaghi, che latita in campo almeno fino ai minuti finali dove un abbozzo di reazione, anche se più di nervi che di raziocinio, c'è stato. E siccome piove sempre sul bagnato, dopo 15 minuti l'Inter perde Pavard che paga un duro contrasto con Celik.

------

45' + 2' - Carlos Augusto arriva su un pallone vacante e lo spara alto. Su questa azione si chiude il primo tempo: Roma a riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Matias Soulé.

45' - Ci saranno due minuti di recupero. Giallo per Lautaro per proteste dopo un contatto con Mancini.

45' - Torre di Frattesi di testa per Arnautovic, anticipato però in uscita da Svilar.

43' - Ribaltamento di fronte, palla a Pellegrini che si avvicina all'area poi calcia un tiro facile da controllare per Sommer.

43' - Azione insistita dell'Inter, che però non trova l'attimo giusto per colpire. Alla fine, Svilar toglie tutti dagli imbarazzi.

40' - Frattesi potrebbe avere un pallone importante in area giallorossa, ma sbaglia l'aggancio.

38' - Palla rubata a metà campo a Frattesi, ancora Kone proietta la Roma in avanti. Assist per Cristante il cui cross è anticipato da Acerbi.

36' - Cristante si ritrova lanciato in campo aperto su una rimessa, ma sbaglia completamente il cross.

32' - Possesso palla nerazzurro nella metà campo romanista, cross di Dimarco che non trova deviazione e palla sul fondo.

30' - Arnautovic arriva sulla torre di Lautaro e calcia al volo da pochi passi, facendo però impennare il pallone in curva.

29' - Doppio corner in pochi secondi per l'Inter.

27' - Carlos Augusto si immola e toglie un gol fatto a Shomurodov con una scivolata in extremis.

25' - Roma a un passo dal raddoppio. Palla strappata ad Arnautovic e portata avanti da Kone, che poi mette in mezzo dove Pellegrini rimette per Cristante il cui tiro finisce fuori.

22' - Gol della Roma! Soulé! L'argentino orchestra l'azione e la conclude approfittando di un rimpallo di Barella sul tiro di Pellegrini sul quale si avventa per trafiggere Sommer!

20' - Bella azione manovrata della Roma conclusa con un tiro di Kone che termina alto.

17' - Intervento pericoloso di Kone su Barella, Fabbri risparmia il giallo al romanista.

16' - Dimarco liscia un intervento di testa sul cross di Angelino, la palla va fuori ma per l'assistente l'esterno tocca il pallone e concede rimessa alla Roma.

15' - Pavard va fuori, dentro Bisseck. Il francese lamenta problemi alla caviglia.

14' - Niente da fare, Pavard cade a terra. Bisseck pronto a entrare.

13' - Rientra Pavard, mentre Svilar di testa riesce ad anticipare Calhanoglu lanciato da Arnautovic.

12' - Inzaghi va a sincerarsi delle condizioni di Pavard, che non sembrano molto rassicuranti.

11' - Pavard torna a terra per il dolore. Interviene lo staff medico.

9' - Scontro Pavard-Celik, il francese si catapulta a bordocampo molto dolorante. Dopo qualche istante, comunque, si rialza.

7' - Fase confusa a ridosso dell'area Inter, risolta da Barella che parte in avanti e prende un fallo.

6' - Frattesi entra sul lancio di Arnautovic e fa 1-0, ma poi l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Peccato, l'azione è stata costruita molto bene.

4' - Calhanoglu va a contatto con Cristante, per Fabbri è fallo del turco. Scelta opinabile...

4' - Punizione di Dimarco troppo telefonata, Svilar blocca in presa sicura.

3' - Subito ammonizione per Mancini, per una trattenuta reiterata su Lautaro Martinez.

2' - C'è subito una punizione per l'Inter poco oltre la metà campo. Sul lancio di Calhanoglu, Arnautovic prova la sponda ma la difesa giallorossa recupera.

-----

15.01 - Primo pallone della partita per l'Inter: PARTITI!

14.59 - Minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco.

14.59 - Lautaro e Pellegrini davanti a Fabbri per il sorteggio del campo.

14.56 - Inter e Roma guadagnano il campo per il prepartita.

14.48 - Prima della partita, lo sponsor Betsson.Sport offre uno spettacolo danzante sul prato di San Siro sulle note di 'Figli delle Stelle' di Alan Sorrenti.

14.45 - Squadre che tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti calcio d'inizio a San Siro.

-----

