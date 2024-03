Da Fort Lauderdale, dove la Nazionale sarà impegnata in amichevole con il Venezuela domani sera, Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus. "Se ne parla più di quanto sia avvenuto. Bisogna andarci piano. Conosco entrambi, sono due bravi ragazzi. C’è una pubblicità forse superiore a quel che è avvenuto"

Il ct ha poi sottolineato l'importanza degli ultimi test match degli Azzurri prima delle convocazioni per Euro 2024: "Incide tutto. Noi saremo attenti e saremo presenti dentro gli allenamenti delle squadre, dentro gli incontri di campionato. Ci porteremo dietro quel che succederà come comportamento in queste due amichevoli. Abbiamo da vedere qualcuno di nuovo, c’è sempre possibilità di inserirsi. Avendo il bisogno di creare sempre roba più forte e nuova è chiaro che si va a fare queste prove e ci si porta via quelli che sono i risultati di queste prove".

Spalletti poi aggiunge: "C'è questa apertura di andare a essere calciatori o squadre che sanno interpretare più moduli e sistemi di gioco dentro la stessa partita. Dobbiamo fare qualcosa di moderno, prima avevamo poco tempo e ci siamo focalizzati solo in un sistema, anche quando perdevamo dovevamo mettere a fuoco una cosa. Con le amichevoli faremo qualche prova in più".