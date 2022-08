A inizio mercato, quando si iniziava a intravedere l'incubo del +60 milioni di attivo sul mercato, le strade di fronte alla dirigenza nerazzurra erano due: cedere uno dei titolarissimi per una cifra importante e togliersi subito il dente, oppure provare il miracolo di tante cessioni minori che garantissero il target. Miracolo perché negli ultimi anni cedere giocatori meno quotati è sempre stato complicato in Viale della Liberazione, dove le partenze sono state per lo più realizzate tramite prestiti o risoluzioni contrattuali. Ad oggi il mercato dell'Inter necessità solo di un nuovo difensore che sostituisca Andrea Ranocchia nella rosa, per questo può dirsi quasi completo. E al 17 agosto, a campionato già iniziato e a 14 giorni dalla fine della finestra di mercato, nessun titolare è stato ancora ceduto. Forse una casualità, perché la scelta del sacrificio era ricaduta su Milan Skriniar, ma il PSG meno spendaccione degli ultimi anni ha deciso di non andare oltre a una cinquantina di milioni, a fronte di una richiesta di almeno 70. E da un mese non ci sono stati rilanci, né se ne vedono all'orizzonte nonostante alcuni organi di informazione tengano tutti sul chi va là. La sensazione, a meno di un blitz personale dello sceicco Nasser Al-Khelaifi, è che i francesi preferiscano virare su altri profili piuttosto che svenarsi per lo slovacco, considerando troppo elevata la sua valutazione. Un'ottima notizia per tutto l'ambiente nerazzurro, dai tifosi alla squadra, da Simone Inzaghi a una buona fetta della dirigenza che mal digerisce l'obbligo di cedere uno dei punti fermi della squadra, nonché ragazzo amatissimo da tutti. Poi, ovviamente, il famoso luogo comune 'Se arriva una grande offerta bisogna valutarla' vale per tutti i club, non solo per l'Inter. E per Skriniar serve una grande offerta che non si è mai vista.

Stesso discorso per Denzel Dumfries, che a Lecce ha ricordato agli smemorati quanto sia importante per l'Inter. L'unica proposta è arrivata dal Chelsea, 30 milioni bonus compresi, giudicata piuttosto bassa dalla dirigenza nerazzurra che valuta l'olandese tra i 45 e i 50 milioni. A trasmettere preoccupazione potrebbero essere gli ottimi rapporti tra i club, che hanno realizzato operazioni assai importanti e con reciproca soddisfazione. Ma l'olandese oggi ha una valutazione elevata e per l'Inter è un giocatore fondamentale. In altre parole, nessun regalo ai Blues che se vogliono a tutti i costi l'esterno devono adottare la stessa strategia vista con Marc Cucurella, ossia accontentare il venditore nelle sue richieste. Ma anche in questo caso, sembra che il Chelsea preferisca sondare altre opzioni per il ruolo non essendo ancora convinto al 100% dell'investimento.