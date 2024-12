Carlos Augusto festeggia il secondo gol consecutivo in campionato, dopo quello alla Lazio, intervistato al termine di Inter-Como da Raisport. "Per noi, la squadra e i tifosi è stato bello vincere. Ora abbiamo Natale con le nostre famiglie per ricaricarci", afferma.

"E' stata una vittoria importante contro una squadra che gioca bene - dice il laterale interista -. Una bella vittoria. Sono felice di essere tornato a fare gol, lavoriamo tanto sui corner durante la settimana. Sappiamo quanto è importante per sbloccare le partite. Sono contento per me e per Marcus, per tutta la squadra che ha approcciato bene la gara. E' stato un anno incredibile, quello passato, ma sappiamo che ogni stagione è diversa. Il nostro gruppo è unito, anche nelle difficoltà. Abbiamo tante gare ravvicinate, il campionato è lungo, ma siamo l'Inter e dobbiamo vincere. Proviamo a farlo in ogni competizione, sappiamo quanto è difficile, ma abbiamo fiducia nel gruppo. Faccio gli auguri ai tifosi che sono venuti allo stadio e a tutti quelli che lavorano nell'Inter".