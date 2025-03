Dopo aver detto addio al calcio giocato, Antonio Candreva è stato ospite di Sky Sport raccontando la sua nuova vita e commentando i temi più attuali legati alla Serie A: "Parlare di calcio mi piace, ancora non so cosa farò, ma non mi dispiacerebbe fare l'opinionista". Poi, spazio ai temi legati al campionato, con un pensiero anche sull'Inter capolista e su Simone Inzaghi, tecnico che Candreva conosce bene: "Non sta a me giudicare il suo lavoro, però Inzaghi ha fatto un percorso fantastico con l'Inter, migliorando la squadra sotto il profilo del gioco ogni anno. Ha tenuto testa alla squadra più forte d'Europa in finale di Champions League. Io gli allungherei il contratto, ha fatto un percorso importante. La squadra è forte, gioca bene e ha tutti gli obiettivi aperti per raggiungere traguardi importanti".

Sulla sua esperienza comune con Inzaghi aggiunge: "Io purtroppo l'ho avuto per poco alla Lazio, perché è subentrato le ultime 4-5 partite; non me lo sono goduto. Tra lui e Antonio Conte, guardando ai miei ex allenatori, dico il secondo perché l'ho avuto per più tempo: nel bienno in Nazionale e all'Inter. Cosa dirà al Napoli nel rush finale? Di non mollare, di non vedere la classifica e di fare la strada su loro stessi. Il Napoli ha fatto un campionato grandioso. Mancano nove partite, è tutto aperto".

