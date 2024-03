"Per lo scudetto manca ancora poco, ma abbiamo altre partite importanti e poi ci penseremo". Lo dice Hakan Calhanoglu, intervistato da SportMediaset dopo l'amichevole tra Ungheria e Turchia.

Vincere il campionato contro il Milan è anche il tuo sogno?

"Vediamo. Io sono calmo, tutta la squadra è calma. Noi guardiamo solo noi stessi".

Sull'eliminazione dalla Champions.

"Ci abbiamo provato, il calcio è così. Dobbiamo puntare sul prossimo anno".

Ci riproverete l'anno prossimo?

"Sì".

Rimarrai all'Inter?

"Sì certo".

Oggi è stata una partita vera.

"Abbiamo una squadra giovane, stiamo crescendo. È stato un bel test contro una squadra forte, ma l'abbiamo preparata bene. C'è ancora strada da fare per essere al top".

Quanto è importante Montella per voi?

"È molto importante, quando è arrivato ci siamo qualificati. Anche per lui è stato pesante ma è entrato bene nella squadra, sa come gestire i calciatori. C'è un bel clima, siamo contenti che sia il nostro allenatore".

Cosa pensi di Yildiz?

"Sta crescendo, non solo lui, anche Guler. Abbiamo una squadra giovane e solo due o tre con esperienza, c'è ancora da migliorare".

Sei tra i più forti centrocampisti al mondo, proverai a vincere il Pallone d'Oro prima della fine della tua carriera?

"Io ho già risposto quello che dovevo rispondere, non voglio andare sopra gli altri ma voglio sempre migliorare".

