Hakan Calhanoglu ha cominciato ufficialmente a scaldare i motori in vista della sua quarta stagione in maglia interista oggi, al suo rientro al centro sportivo di Appiano Gentile. Dopo il day 1 di preparazione, tra palestra e campo, il centrocampista turco si è mostrato già carico mandando un messaggio ai naviganti direttamente dal suo profilo Instagram: "Sono tornato e sono affamato", le parole ambiziose di Calha. Insomma, l'ex Milan, fresco campione d'Italia, ha tutta l'intenzione di mettere in bacheca altri trofei, dopo i sei vinti in nerazzurro, assieme ai compagni di squadra vecchi e nuovi.

