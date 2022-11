Sei in contatto con Hakimi, tuo ex compagno di squadra dell'Inter e avversario con il Marocco? "Non sono rimasto in contatto con lui dopo che ha lasciato l'Inter. Ci siamo sentiti solo poche volte ma sta giocando benissimo a Parigi, sta andando molto bene. È un giocatore molto veloce e fastidioso, ma penso che ci prepareremo bene per lui".

C'è differenza di atteggiamento tra questo raduno e quello di cinque anni fa per il Mondiale in Russia?

"Per me non c'è differenza. Il nostro imperativo è fare il girone e vedremo. Dobbiamo dare tutti il massimo in ogni partita, chi gioca, chi entra e chi sta in tribuna. Se diamo tutto in ogni partita non ci saranno problemi".

Pensi che ci rispettino più adesso che in Russia?

"Penso di sì perché vedono che quando siamo tutti sani e insieme, è difficile fermarci".

Cosa ti soddisferebbe in questo Mondiale?

"Cerchiamo un piazzamento migliore rispetto all'ultima volta".