"Come potrei non esserlo? Certo che sono felice di Romelu". Come lo sono di Asllani, di Mkhitaryan e di quello che sarà". L'entusiasmo di Paolo Bonolis è chiaro fin dalle prime battute dell'intervista con Tuttosport. "L’Inter non aveva onestamente proprio bisogno di migliorare i titolari, ma la panchina. Adesso vediamo se riusciamo a collocare Vidal e Sanchez. Vediamo poi dopo l’eventuale vendita di Skriniar come verrà sistemata la difesa. E magari se verrà Dybala. A quel punto, basta, sarebbe più che sufficiente, caspita. Se la Joya mi piacerebbe? Senza dubbio, è un signor giocatore. Magari arrivasse".

Nessun rancore per Lukaku ("Ci ha provato, non ha funzionato e si è reso conto che il posto ideale dove si è trovato, è stato a Milano"), ma anche con il belga la favorita non sarebbe l'Inter. "La Juventus sta facendo molto bene, lo stesso sicuramente varrà per il Milan. Molte squadre stanno venendo costruite al meglio, ma poi devi vedere quale chimica funziona, anche perché sarà una stagione complicata".