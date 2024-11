La notizia di oggi in casa Inter è stata indubbiamente il rinnovo fino al 2029 di Yann Bisseck. Che dopo le parole rilasciate a Inter TV, ha espresso la sua soddisfazione per il prolungamento del suo accordo con i nerazzurri tramite il suo profilo Instagram: "Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto con l'Inter. Gli ultimi mesi sono stati incredibili e sono grato di far parte di questo grande club. Ora è il momento di continuare a lavorare sodo, lottare e raggiungere nuovi traguardi insieme ai nostri tifosi!", le parole dell'ex capitano della Germania Under 21.

