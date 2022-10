Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Show’, Giuseppe Bergomi ha risposto a una domanda sulla prolungata astinenza dal gol di Lautaro Martinez: “Secondo me dipende anche da chi ha vicino. Dzeko è un grande giocatore ma con Lautaro non si combina bene. Con Lukaku secondo me è perfetto. Io mi ricordo la stagione che hanno giocato loro due insieme, il Toro è stato più continuo. Anche ieri le occasioni se le è create, la prestazione cerca sempre di farla, è un generoso, ma chi gli sta vicino lo può aiutare in maniera diversa”.