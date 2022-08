Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Club’, Giuseppe Bergomi dice la sua sulla sconfitta rimediata dall’Inter sul campo della Lazio, in particolare sulla scelta di schierare Roberto Gagliardini dal 1’ su Sergej Milinkovic-Savic: “È una scelta che hanno fatto in tanti, io penso sempre che non si debba snaturare il proprio gioco. Poi io non me la prendo mai con Gagliardini. L'Inter non è una squadra che marca a uomo come il Torino, il Verona, l'Atalanta, lo stesso Milan. Inzaghi voleva più fisicità a centrocampo, lì possiamo discutere se è giusto fare una mossa del genere o mantenere la mediana titolare in uno scontro diretto".