Ospite negli studi di ‘Sky Calcio Show’, l’ex difensore Giuseppe Bergomi parla così dell’Inter impegnata domani sul campo della Sampdoria: “Non credo che l’Inter pensi al primo posto, ma deve pensare a tenere il vantaggio sulle inseguitrici. Da qui alla fine l’Inter potrebbe essere la squadra che giocherà più gare di tutte se dovesse passare il turno in Champions League. Le partite contro Sampdoria e Udinese sono quelle da non sbagliare, era la squadra che poteva stare più attaccata al Napoli ma ha sbagliato le gare contro Monza ed Empoli. E poi con gli impegni ravvicinati bisogna assicurarsi di avere un buon margine sulle inseguitrici. Se vince l’Inter ha cinque punti di vantaggio sul quinto posto e sarebbe un bel margine”.

Sul ritorno di Brozovic a centrocampo: “Calhanoglu ha preso consapevolezza, adesso anche se lo sposti sulla mezzala continuerà a fare bene. Inzaghi fa bene a rimettere Brozovic che per l’Inter è l’insostituibile. L’Inter quest’anno non ha mai avuto Brozovic e Lukaku che sono due giocatori fondamentali, il belga contro il Porto potrebbe essere fondamentale quindi bisogna metterlo in condizione”.