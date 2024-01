Continuano le polemiche su Inter-Verona e i conseguenti casi da moviola. Durante 'Sky Calcio Club', anche Beppe Bergomi ha detto la sua circa il presunto fallo di Bastoni su Duda non ravvisato né dal Var né dall'arbitro in campo. "Sicuramente quello di Bastoni è fallo, se poi però si va a parlare di complotto allora non ci sto. Non può esserci complotto considerando che sull'1-1 si sarebbe potuto fischiare fallo su Arnautovic e che poi, proprio col Var, si dà un rigore al Verona all'ultimo minuto...".

