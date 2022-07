L’isola paradisiaca è un topos letterario che negli annali storici è fluttuato dai salotti rinascimentali ai café illuministici. Un luogo arduo da raggiungere, privilegiato per i suoi codici e le folgoranti cornici interpretative. Le prospettive sono più luminose di quelle terrestri. La mediana nerazzurra è un locus amoenus. Un luogo ideale basato su leggi interne, che Edoardo Bennato cantava nel suo mondo pacifico. Una terra magica e avventurosa, in cui si provano esperienze uniche in ogni istante. Se gli interpreti sono Brozovic, Barella, Calhanoglu e Asllani, il pallone resta in cassaforte. Nel territorio di Utopia abbassare la guardia non è contemplato: l'unicità del luogo potrebbe condurre gli abitanti ai pensieri più sparpagliati del dimenticatoio. Ma il mondo che c’è là fuori, oltre il mare, consiste in quel confine che divide l’isola dalle mille civiltà che popolano il nostro pianeta.