Mehdi Benatia, direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, approfitta dello spazio concessogli dal quotidiano La Provence per fare chiarezza intorno al nome di Luis Henrique. L'esterno brasiliano, come noto, è nell'occhio del ciclone in Francia per il calo vistoso di rendimento vissuto nelle ultime settimane ma soprattutto è un nome caldissimo per il mercato estivo dell'Inter, che vorrebbe ingaggiare l'ex Botafogo per portarlo negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. L'ex difensore della Juventus non si nasconde: "Ci sono delle voci intorno a lui, è un giocatore molto ambito. L'ho incontrato due settimane fa per parlargli della situazione attuale e di come non ci stia soddisfacendo. Ma Luis è un bravo ragazzo, è positivo, ride sempre. Il problema, come gli ho detto, è che se vuole fare una grande carriera, all'OM o altrove, dovrà fare di più".

Benatia ha proseguito spiegando che la sua crescita arriverà attraverso "i dialoghi e il lavoro quotidiano con l'allenatore. Rendere il quadro più cupo di quanto non sia non aiuterà. Non vi dirò che va tutto bene, altrimenti avremmo sette punti in più. Dovremo lavorare sodo fino alla fine".

