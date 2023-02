Il Bayern Monaco ha rifiutato un'offerta importante per Benjamin Pavard arrivata a Säbener Strasse nelle ultime ore della sessione di calciomercato appena trascorsa. A rivelarlo è Hasan Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi, che ha spiegato a Sport Bild i motivi dietro la scelta del club di trattenere il difensore francese: "Benjamin è un giocatore molto importante e duttile per noi in difesa. Abbiamo obiettivi molto grandi in questa stagione, quindi non vogliamo e non possiamo fare a meno di lui - le parole di Brazzo -. Economicamente la richiesta era anche allettante, ma per noi l'aspetto sportivo viene sempre prima di tutto".