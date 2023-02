Ha impiegato forse più del dovuto, l'Inter, ma alla fine ha trovato tre punti e tante risposte positive nel match contro l'Udinese. Una vittoria per 3-1 diventata eloquente grazie al lavoro compiuto specie nel secondo tempo, quando la squadra di Simone Inzaghi riesce finalmente a mettere i giri giusti nel motore e mettere all'angolo gli avversari coraggiosi ma poco pericolosi, anche per colpe loro. Il tappo al match lo toglie Henrikh Mkhitaryan che al minuto 73 capitalizza un assist di Federico Dimarco per concludere a rete, solo pochi secondi dopo un clamoroso brivido causato da Isaac Success. Chiude i conti Lautaro Martinez con una gran bordata su lancio di Danilo D'Ambrosio: l'Inter blinda il secondo posto respingendo l'assalto del Milan e si avvicina al meglio al match di Champions League contro il Porto.

IL TABELLINO

INTER-UDINESE 3-1

MARCATORI: 20' Lukaku (I, rig.), 43' Lovric (U), 73' Mkhitaryan (I), 89' Lautaro Martinez (I)

INTER: 1 Handanovic; 36 Darmian (46' 33 D'Ambrosio), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic (66' 20 Calhanoglu), 22 Mkhitaryan (84' 5 Gagliardini), 32 Dimarco (79' 8 Gosens); 90 Lukaku (66' 10 Lautaro Martinez), 9 Dzeko.

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 37 Skriniar, 45 Carboni, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE: 1 Silvestri; 50 Becao, 29 Bijol, 23 Ebosse (18' 3 Masina); 19 Ehizibue, 37 Pereyra (75' 24 Samardzic), 11 Walace, 4 Lovric (75' 5 Arslan), 13 Udogie; 26 Thauvin (61' 7 Success); 9 Beto (75' 2 Ebosele).

In panchina: 20 Padelli, 99 Piana, 14 Abankwah, 15 Ulneia Buta, 80 Pafundi.

Allenatore: Andrea Sottil.

Arbitro: Dionisi. Assistenti: Carbone - Giallatini. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Abbattista. Assistente VAR: Fourneau.

Note

Spettatori: 71.248

Ammoniti: Lukaku (I), Masina (U), Darmian (I), Bijol (U)

Corner: 3-8

Recupero: 1°T 3', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - ED E' FINITA!!! L'INTER BATTE L'UDINESE 3-1 E SI RIPRENDE IL SECONDO POSTO IN SOLITARIA!

95' - Success prova la conclusione ancora una volta, Gosens manda in calcio d'angolo. Poco dopo, Barella si inventa uno strappo da applausi

94' - Ultimi tentativi dell'Udinese con nuovo corner.

91' - Iniziati i cinque minuti di recupero.

90' - Altro errore di Success, che calcia con poca forza e senza inquadrare la porta.

IL GOL DI LAUTARO: Alla seconda occasione, l'argentino non sbaglia. Palla bella calibrata di D'Ambrosio sul destro e tiro di grande precisione che non lascia scampo a Silvestri. Esultanza con dedica alla futura moglie Agustina e al secondogenito in arrivo.

89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZ!!!

88' - Lautaro si divora il tris. Lanciato da Barella, il Toro tutto solo davanti a Silvestri fa l'unica cosa che non deve fare: un pallonetto troppo forte che finisce fuori.

87' - Notevole il sacrificio di Dzeko, in aiuto costante alla fase difensiva.

85' - Samardzic prova il controcross da sinistra, palla che viene fatta sfilare sul fondo. Udinese che ci crede.

84' - Mkhitaryan esce dal campo claudicante, dentro Gagliardini.

83' - Ebosele punta la porta e calcia trovando una deviazione. Problemi per Mkhitaryan.

82' - Udinese che prova a sorprendere l'Inter, libera Acerbi. Che poi si oppone anche all'altro cross di Success.

79' - Dimarco si arrende ai crampi, in campo Gosens.

75' - Tre cambi nell'Udinese: Arslan rileva Lovric, Pereyra lascia il campo a Samardzic, Ebosele dentro al posto di Beto.

IL GOL DI MKHITARYAN: Fase pazzesca del match: Success si divora un contropiede quattro contro due colpendo Dumfries, sulla ripartenza Dimarco mette in mezzo per l'armeno che calcia al volo fulminando Silvestri.

73' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! HEEEEEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIKKHHHHHHHHHHHH MKHIIIIIIIIIIIIIIIITAAAAAAAAAAAAAARYAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNN!!!

72' - Erroraccio incredibile di Becao, palla che finisce a Dzeko che punta Silvestri ma calcia nel suo cilindro, il portiere respinge.

71' - Lautaro tenta il tiro improvviso, scivola e il tiro a giro finisce nelle mani di Silvestri.

70' - L'Inter ha chiuso l'Udinese nei propri 22 metri, fino a quando Lautaro commette fallo su Pereyra.

68' - Calhanoglu si presenta con un tiro su assist da Dumfries respinto in corner.

66' - Cambi per l'Inter: fuori Lukaku e Brozovic per Lautaro e Calhanoglu.

65' - Lampo di Mkhitaryan, tiro respinto da Silvestri.

64' - L'Udinese parte in contropiede, Beto manda tutto alle ortiche con un pessimo controllo. Pronti a entrare Lautaro e Calhanoglu.

62' - Beto non arriva sul corner di Pereyra, Becao in spaccata manda fuori.

61' - Cambio per l'Udinese: Success prende il posto di Thauvin.

59' - Dzeko prova a sorprendere tutti battendo all'improvviso una punizione per Lukaku, Silvestri c'è.

57' - Ci prova ancora Dumfries, tentativo in girata che finisce fuori.

57' - Difettosa presa di Silvestri, Becao evita gli imbarazzi mandando via la palla.

56' - Handanovic non coglie il suggerimento di Bastoni e non va a prendere il pallone in uscita, corner regalato all'Udinese. Sugli sviluppi, Becao ci prova mandando a lato.

55' - Crossa l'armeno, Dumfries arriva di testa ma non impatta bene col pallone mandando alto.

53' - Prova Mkhitaryan, pallone respinto.

52' - Bella proposta offensiva dell'Inter, che però non riesce a trovare il guizzo per tirare.

48' - Gran tiro di Barella che però colpisce Dumfries in mezzo all'area.