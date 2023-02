Romelu Lukaku torna a segnare a San Siro dopo quasi due anni, ma per l'Inter probabilmente le buone notizie in questo primo tempo si fermano qui. Partita che i nerazzurri interpretano forse con meno convinzione del necessario malgrado una discreta partenza, con l'Udinese che non sembra fare troppa fatica al cospetto degli avversari. Per passare in vantaggio, l'Inter deve affidarsi due volte al VAR che prima aiuta l'arbitro Dionisi a sanzionare il rigore per fallo di Walace su Denzel Dumfries, poi cancella l'errore di Lukaku per via dell'invasione anticipata in area consentendo al belga di ripetere la conclusione trafiggendo Marco Silvestri. Ma poi sono davvero rari gli spunti convincenti dell'Inter, che finisce col concedere campo ai bianconeri che al 43esimo colpiscono con una letale ripartenza chiusa dalla botta potente di Sandi Lovric, al primo tiro in porta concreto.