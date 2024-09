Barbara Berlusconi non usa mezzi termini per descrivere la gestione della politica milanese del dossier del nuovo stadio che sta tenendo banco dal 2018: "La vicenda è umiliante per una città come Milano, simbolo di modernità, innovazione e che ha sempre anticipato i tempi. Una commedia all'italiana vera e propria fatta appositamente per non decidere nulla - le parole della figlia dello storico presidente del Milan all'ANSA -. Sono stati persi mesi per constatare l'ovvio: ovvero che San Siro non è di fatto ristrutturabile perché gli eventuali costi non sono sostenibili e molto lontani dalla cifra che era stata presentata. Siamo tornati alla proposta del 2019".

