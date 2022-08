È Kristjan Asllani il protagonista del MatchDay Programme dell'Inter nel giorno di Inter-Spezia. "Ci sono tante persone che hanno contribuito alla mia crescita, che hanno arricchito la mia vita - racconta il centrocampista albanese -. La mia famiglia in primis, e poi le persone che ho avuto la fortuna di incontrare sul campo, allenatori come Andreazzoli che mi ha dato fiducia e la possibilità di esprimermi, Romagnoli che è stato un punto di riferimento per me e Samir Ujkani che mi ha aiutato tantissimo in tutto. Ora ho la fortuna di giocare con Brozovic che è un giocatore da cui posso imparare molto".

Il classe 2002 ammette poi che non ha "mai avuto un idolo ma ho ammirato diversi giocatori per tempra e tecnica, da Sneijder a Pirlo. L'insegnamento più importante che mi son portato con me è quello di rimanere umile, con i piedi ben fissati a terra".