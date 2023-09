Distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Questo il primo referto dopo l'infortunio che ha messo KO Marko Arnautovic nel finale di Empoli-Inter. Una valutazione tecnica che però si traduce con un lungo stop per l'attaccante austriaco. Questa la prima sensazione in casa nerazzurra, c'è il rischio di non rivedere l'ex Bologna in campo prima di novembre nella migliore delle ipotesi. In quella più credibile, potrebbe rimanere out tre mesi.

Per questa ragione la dirigenza, al di là delle parole di Simone Inzaghi a fine gara, sta già setacciando il mercato degli svincolati per capire se ci possa essere un attaccante affidabile. Ma la realtà è che ad oggi senza contratto non c'è molta scelta.

Ovviamente nei prossimi giorni verranno fatte tutte le valutazioni del caso, perché il rischio di ritrovarsi un reparto offensivo in affanno quanto prima è dietro l'angolo.

