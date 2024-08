Sabato libero per gran parte del gruppo nerazzurro. Si sono visti ad Appiano Gentile - come appurato da FcInterNews - Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, di rientro dalle vacanze estive, che questa mattina hanno lavorato in palestra, sostenuto alcuni test e poi sono usciti in campo. Presenti nel centro sportivo nerazzurro anche Hakan Calhanoglu, Yann Sommer, Benjamin Pavard e Marcus Thuram, ossia gli ultimi arrivati prima degli olandesi dopo Euro 2024.

Kristjan Asllani ha svolto un po’ di lavoro personalizzato visto che ieri era un po’ affaticato, tra domani e dopo rientrerà in gruppo. Scarico e personalizzato anche per Marko Arnautovic. Domani doppia seduta per tutti.