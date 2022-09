Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, si è concesso ai microfoni di Sportmediaset a margine della conferenza stampa in cui sono state presentate le tappe che segneranno il dibattito pubblico relativo alla proposta del nuovo stadio a San Siro.

"Il punto di forza e la chiave del progetto è la sostenibilità, dal punto di vista ambientale, sociale, economico per i due club - le sue parole -. E' essenziale per noi avere un nuovo stadio nel più breve tempo possibile, per avere risorse da investire nella squadra e tornare ad essere competitivi in Europa".