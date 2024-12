Tra campionato e coppe, la Lazio non perdeva in casa da ben nove mesi. Un raccolto che viene spazzato via da un tornado di nome Inter: che in uno scontro diretto che si preannunciava estremamente insidioso decide di rispolverare il suo lato dominante rifilando un pesantissimo 6-0 che per una sera trasforma il campo dell'Olimpico nella terra rossa del contiguo Foro Italico. Una partita clamorosa quella dei nerazzurri, che dopo 35 minuti di sfogo biancoceleste decidono di fare quello che vogliono e con sei marcatori differenti, da Calhanoglu a Thuram passando per Dimarco, Barella, Dumfries e Carlos Augusto, piazzano altrettanti ganci sul volto della formazione di Marco Baroni che finisce tramortita al tappeto. Una vittoria roboante, chiara, inequivocabile: l'Inter c'è.

IL TABELLINO

LAZIO-INTER 0-6

MARCATORI: 41' Calhanoglu (R), 45' Dimarco, 51' Barella, 53' Dumfries, 77' Carlos Augusto, 89' Thuram

LAZIO: 94 Provedel; 77 Marusic, 34 Gila (28' 2 Gigot, 46' 29 Lazzari), 4 Patric, 30 Tavares; 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen (57' 20 Tchaouna), 9 Pedro (57' 7 Dele-Bashiru), 10 Zaccagni ((0' 22 Castrovilli); 14 Noslin.

In panchina: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 19 Dia.

Allenatore: Marco Baroni.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (46' 36 Darmian), 6 De Vrij, 95 Bastoni (63' 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries, 23 Barella (74' 7 Zielinski), 20 Calhanoglu (63' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (81' 17 Buchanan); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Cecconi - Zingarelli. Quarto ufficiale: Manganiello. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Serra.

Note

Ammoniti: Calhanoglu (I), Bastoni (I), Rovella (L), Bisseck (I)

Corner: 3-2

Recupero: 1°T 6', 2°T 3'

RIVIVI IL LIVE

93' - FISCHIA CHIFFI, RIEN NE VA PLUS ALL'OLIMPICO! L'INTER STENDE LA LAZIO CON UN 6-0 CLAMOROSO PER SOSTANZA E QUALITA' E TORNA A RIDOSSO DEL DUO ATALANTA-NAPOLI!!

91' - Scendono a tre i minuti di recupero.

IL GOL DI THURAM: Mancava solo lui: Tikus approfitta delle difficoltà di Marusic come centrale, lo supera in scioltezza e piazza l'ennesima bordata alle spalle del derelitto Provedel.

89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! MAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUS THUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM!!

88' - Saranno quattro i minuti di recupero.

83' - Volata di Thuram che resiste alle strattonate di Patric poi appoggia per Zielinski che calcia malissimo mandando alto.

81' - Anche Dimarco lascia il campo, sostituito da Buchanan. Barella sostituito a scopo precauzionale per una lieve contrattura alla coscia destra.

79' - Dopo aver dato tutto in campo, Dimarco resta a terra per crampi. Nella Lazio, Zaccagni esce rilevato da Castrovilli.

IL GOL DI CARLOS AUGUSTO: Bellissimo appoggio di Dimarco per il brasiliano che controlla in maniera pregevole mandando al bar Marusic e poi mortifica l'uscita di Provedel con un colpo sotto che si infila in porta.

77' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! CAAAAAAARLOOOOOOOOSSS AUUUUUUUUUUUUGUUUUUUUUUUSTOOOOOOOOOOOOOO!!!

76' - Entrato per dare fiato all'ammonito Bisseck, Darmian viene ammonito per fallo su Zaccagni.

74' - Barella lascia il campo,dentro Zielinski.

73' - Tavares punta Dumfries, Barella sbuca dal nulla e fa rimpallare la palla sul laziale. Poi si ferma per qualche crampo.

72' - Azione offensiva insistita della Lazio, difesa dell'Inter che libera sul cross di Zaccagni.

69' - Folata offensiva dell'Inter, Thuram appoggia per Barella che anziché calciare tenta lo scarico per Mkhitaryan colto controtempo. Sul ribaltamento, Rovella prova da buona posizione ma manda in curva.

68' - Timido tentativo offensivo della Lazio, sbrogliato da Asllani.

64'- Tchaouna riesce a soffiare un pallone a Mkhitaryan poi prova il tiro: ne viene fuori un rasoterra che Sommer accompagna all'uscita.

62' - Doppio cambio nell'Inter: fuori Bastoni e Calhanoglu, dentro Carlos Augusto e Asllani.

59' - Lautaro si scontra coi tabelloni pubblicitari e rimane a terra dolorante.

57' - Baroni prova a scuotere la Lazio con due cambi: dentro Dele-Bashiru e Tchaouna per Pedro e Isaksen.

IL GOL DI DUMFRIES: Con ancora la prodezza di Barella negli occhi, l'Inter non si accontenta e manovra sulla sinistra con Calhanoglu che appoggia per Bastoni bravo a lanciare un cross perfetto dove dall'altra parte dell'arcobaleno c'è Dumfries che prende due piani a Nuno Tavares e costringe Provedel a raccogliere la palla nel sacco per la quarta volta.

53' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! DEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEELLLL DUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEESSSS!!!

IL GOL DI BARELLA: Non chiedete di fare gol brutti a Barella, non li sa fare. Palla controllata molto bene da Mkhitaryan che poi scarica su Calhanogli bravo a trovare Barella. Che si inventa un controllo volante e una staffilata dalla distanza che toglie le ragnatele dalla porta di Provedel.

51' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! NICCOOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOO BAAAAAAAAAAAREEEEEEEEEEEEELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

50' - Errore di Lautaro e palla recuperata da Rovella, poi fallo di Thuram sul connazionale Guendouzi.

49' - Inter che gestisce la palla con serenità nella propria metà campo.

-----

21.54 - Primo pallone della ripresa per l'Inter: PARTITI!

21.54 - È già finita la partita di Gigot: in campo Lazzari.

21.53 - Squadre che tornano in campo. Ufficiale il cambio: Darmian rileva Bisseck.

21.52 - Nella ripresa toccherà a Darmian, fuori l'ammonito Bisseck.

INTERVALLO - E dire che per buona parte del match, a farsi preferire era stata la Lazio, propositiva e brava a non lasciare tempo di rifiatare all'Inter. Ma il calcio è fatto anche di episodi, e l'ingresso di Gigot per l'infortunato Gila ha in qualche modo rappresentato lo spartiacque della gara per i biancocelesti, visto che è proprio lui, entrato male nel match, a causare il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu. Rete bissata pochi minuti dopo dalla fucilata di Federico Dimarco che trova il 2-0 su assist di Denzel Dumfries.

-----

51' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sulla Lazio grazie ai gol di Calhanoglu e Dimarco.

51' pt - Lautaro prende palla in area, poi lotta con Marusic che alla fine riesce ad avere la meglio.

49' pt - Noslin abbatte Dumfries, qualche storia tesa tra i due.

48' pt - Calhanoglu si fa ingolosire dal tiro dalla distanza, conclusione bloccata da Provedel a terra.

47' pt - Saranno sei i minuti di recupero.

IL GOL DI DIMARCO: Azione di transizione dell'Inter finalizzata col classico gioco da quinto a quinto. Palla di Dumfries per Dimarco che punta la porta, spara e trafigge Provedel.

45' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOO!!!

44' - Spinta ad un avversario prima del corner, Chiffi estrae il giallo per Bisseck.

43' - Ripartenza micidiale per l'Inter su recupero di Thuram, palla di Lautaro a Dumfries che prova il tiro a effetto trovando la ribattuta di Tavares.

41' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! Provedel nettamente spiazzato, nerazzurri avanti.

39' - Review immediata e decisione: calcio di rigore per l'Inter. Giallo per Rovella per proteste.

39' - Chiffi va all'on field review.

37' - Controllo di Mazzoleni al VAR, ci sono da verificare alcune cose; in primis un possibile tocco col braccio di Gigot.

36' - Segna De Vrij, ma Chiffi dopo qualche istante ferma tutto per fallo di Lautaro. Poco prima, splendido intervento di Provedel su Dumfries.

35' - Punizione di Calhanoglu deviata dalla barriera, palla in corner. Provedel applaude i compagni che hanno murato.

33' - Pedro atterra Barella al limite dell'area, punizione pericolosa per l'Inter. Farris protesta reclamando il giallo.

31' - Bastoni ferma Isaksen che lo stava per abbandonare sullo scatto, Chiffi non può fare a meno di ammonirlo.

29' - Tentativo di break dell'Inter su errore di Gigot, Mkhitaryan mette in mezzo un pallone troppo profondo che finisce in fallo laterale.

28' - Primo cambio forzato per Baroni, con Gigot che rimpiazza Gila.

27' - Gila non ce la fa, chiesto il cambio.

26' - Qualche problema per Gila all'adduttore. Si scalda Gigot.

24' - Cartellino giallo per Calhanoglu, che arriva in ritardo su Rovella pur sfiorando a malapena la punta del piede. Protesta il centrocampista nerazzurro.

24' - Ancora Noslin prova a rendersi pericoloso arrivando sul cross di Isaksen ma colpisce male di testa.

23' - Grande recupero di Dimarco che ferma Zaccagni dopo che il capitano biancoceleste ha saltato tre difensori.

22' - Grande chance per la Lazio. Rovella sorprende la corsia mancina nerazzurra e poi riesce a mettere in mezzo per Noslin che prova la volée ma calcia male la palla che rimbalza finendo alta.

20' - Bisseck per poco non la fa grossa perdendo palla in zona pericolosissima. Il tedesco rimedia usando anche il fisico su Pedro.

19' - Bastoni non riesce ad evitare che la palla vada fuori sul lancio di Dimarco. Rimessa per la Lazio.

15' - Inter che prova a uscire velocemente, Gila atterra Mkhitaryan davanti a Chiffi. Che sanziona il fallo ma risparmia il giallo allo spagnolo.

15' - De Vrij mura Noslin che si accentra a ridosso dell'area e prova il tiro, pallone in corner.

13' - Proprio De Vrij si mette in mezzo anticipando Noslin pronto a piombare sul colpo di testa in area di Zaccagni.

13' - Ancora fischi dagli spalti dell'Olimpico per ogni tocco di De Vrij. Sono passati gli anni ma l'astio rimane intatto...

11' - Isaksen si accentra e prova un rasoterra, Sommer accompagna il pallone e lo blocca comodamente.

9' - Thuram offre un ottimo pallone a Dumfries che colpisce male di testa, mandando fuori.

7' - Subito saggio delle sue qualità da parte di Tavares, che dopo aver recuperato palla salta Barella prima e Mkhitaryan poi con uno sfoggio di grande fisicità poi calcia un pallone che non impensierisce Sommer grazie anche al tocco dell'armeno.

6' - Palla di Gila impossibile per Rovella, viene regalata una rimessa laterale all'Inter.

4' - Cross di Dumfries troppo lungo per Lautaro e Thuram, sulla palla arriva Dimarco che riprova a mettere in area ma la difesa della Lazio controlla agevolmente.

3' - Palla recuperata dalla Lazio su disimpegno errato di Lautaro con Isaksen che punta Bastoni e mette in mezzo, Bisseck sbuccia poi l'Inter esce dalla situazione con una grande cavalcata di Barella.

-----

20.47 - Primo pallone del match per la Lazio: PARTITI!

20.44 - Zaccagni e Lautaro davanti a Chiffi per il sorteggio. Inzaghi e Baroni posano coi genitori di Flavio e Francesco, i due giovani tifosi laziali scomparsi di recente.

20.41 - Lazio e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.32 - Le squadre guadagnano l'ingresso negli spogliatoi, tra pochi minuti sarà calcio d'inizio all'Olimpico. Nel frattempo, Manuel Lazzari viene premiato per le 200 gare con la Lazio.

20.28 - C'è l'omaggio dell'intero stadio Olimpico per Sinisa Mihajlovic, scomparso due anni fa.

-----

