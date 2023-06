Il Manchester City vince la sua prima Champions League superando l'Inter per 1-0 nella finale di Istanbul: decisivo il gol di Rodri al minuto 68. Per la squadra di Pep Guardiola è il primo successo nella competizione, che permette ai Citizens di completare il Treble. Fin qui la mera cronaca. Poi c'è il racconto di una partita, quella che vede l'Inter battersi con tutto l'onore e la grinta possibile al cospetto del ben più quotato avversario, punita solo dalla conclusione chirurgica dell'ex Atletico Madrid ma che dopo il gol ha una reazione leonina e riesce a creare almeno tre palle gol limpide, che la difesa avversaria riesce a neutralizzare con l'aiuto di Lukaku o le prodezze di Ederson. Grande orgoglio per l'Inter, che ha annullato quasi del tutto la distanza con gli inglesi; ma anche rimorsi per le occasioni divorate che avrebbero potuto dare un senso diverso al match.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-INTER 1-0

MARCATORE: 68' Rodri

MANCHESTER CITY: 31 Ederson; 6 Akè, 3 Dias, 25 Akanji; 5 Stones (82' 2 Walker), 16 Rodri; 20 Bernardo Silva, 17 De Bruyne (36' 47 Foden), 8 Gundogan, 10 Grealish; 9 Haaland.

In panchina: 18 Ortega, 33 Carson, 4 Phillips, 14 Laporte, 19 Alvarez, 21 Gomez, 26 Mahrez, 32 Perrone, 80 Palmer, 82 Lewis.



Allenatore: Pep Guardiola.

INTER: 24 Onana; 36 Darmian (84' 33 D'Ambrosio), 15 Acerbi, 95 Bastoni (76' 8 Gosens); 2 Dumfries (76' 12 Bellanova), 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (84' 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco; 9 Dzeko (57' 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 11 Correa, 14 Asllani, 37 Skriniar.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marciniak (POL). Assistenti: Sokolnicki - Listkiewicz. Quarto uomo: Kovacs. VAR: Kwiatowski. Assistenti VAR: Frankowski - Fritz.

Note

Ammoniti: Barella (I), Lukaku (I), Haaland (M), Ederson (M)

Corner: 2-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

96' - Ederson compie il miracolo finale sul colpo di testa di Gosens. Finisce qui: il Manchester City vince la sua prima Champions League battendo 1-0 l'Inter.

95' - Corner per l'Inter, Marciniak fa battere. Ammonito Inzaghi.

94' - Punizione di Onana, Ederson esce e blocca.

94' - Giallo per Ederson che perde tempo in modo imbarazzante...

93' - Spinta su Brozovic, punizione per l'Inter. Barella prova a raccogliere il pallone respinto dalla difesa calciando male, stremato il 23 nerazzurro.

92' - Haaland abbatte Onana, giallo per il norvegese.

91' - Cinque minuti di recupero. Fallo di D'Ambrosio, il City guadagna tempo.

90' - Tiro strozzato di Lukaku, pallone ampiamente fuori.

89' - Lukaku centra Ederson! Bellanova mette in mezzo, Gosens fa la torre per Lukaku che di testa trova il riflesso del brasiliano che senza sapere come riesce a negare il pari al belga.

87' - Bell'impatto di Mkhitaryan, che cerca di ricamare gioco.

86' - Crossaccio di Gosens, palla che termina in fallo laterale sull'altro lato del campo.

84' - Fuori un deludente Calhanoglu, dentro Mkhitaryan. In campo anche D'Ambrosio per Darmian.

83' - Cartellino giallo per Lukaku, fallo su Gundogan.

82' - Esce proprio Stones, rimpiazzato da Walker.

82' - Stones a terra con la maglia strappata, probabile la sua uscita dal campo.

81' - Brozovic si aggrappa a Bernardo Silva commettendo fallo, poco prima grande chiusura di Acerbi su Haaland.

80' - Occasione per Barella, il cui tiro non è però né carne e né pesce e finisce fuori.

79' - Bellanova punta Grealish e guadagna un corner.

77' - Onana nega il colpo del ko a Foden: sfondamento per vie centrali del subentrato e conclusione a colpo sicuro sulla quale Onana è pronto.

75' - Nell'Inter Gosens e Bellanova rilevano Bastoni e Dumfries.

74' - Lukaku prova il lancio volante per Lautaro, palla che finisce a Ederson.

73' - Lukaku prova a farsi perdonare, servito da Lautaro prova il tiro dopo aver puntato due difensori ma colpisce comodo per Ederson.

71' - Dimarco si divora il pareggio: prima prende la traversa di testa poi è pronto sul tap-in di testa ma la palla finisce su Lukaku.

68' - Manchester City in vantaggio! Rodri! Akanji fa una cosa giusta trovando il pertugio per servire Bernardo Silva. Cross respinto sul quale si avventa lo spagnolo che di forza mette alle spalle di Onana trovando un corridoio strettissimo.

67' - Haaland esce vincitore da un duello con Acerbi, Bastoni chiude in maniera sontuosa.

65' - Stones cerca il battibecco con Bastoni dopo una storia tesa prima del corner, interviene Dumfries.

64' - Sbaglia Calhanoglu, riparte il City. Stones prova a mettere in mezzo con Bastoni che chiude in corner.

61' - Altro errore di Akanji, che stavolta rimedia in tempo evitando l'intervento di Lautaro.

59' - Akanji sbaglia tutto, Lautaro piomba sul pallone ma da posizione angolata calcia su Ederson. Lukaku era pronto in mezzo all'area ma era marcatissimo, era invece tutto solo Brozovic. Sulla ripartenza, giallo per Barella per fallo su Foden.

57' - Arriva il momento di Lukaku, fuori Dzeko.

56' - Dzeko a terra, probabile problema muscolare. Pronto a entrare Lukaku.

55' - Stones crea problemi alla difesa interista, che esce dalla situazione pericolosa con un fallo di Foden.

53' - Metro incredibile di Marciniak che non sanziona un fallo davvero evidente di Gundogan su Lautaro poi punisce un intervento di Darmian.

51' - Calhanoglu a valanga su Gundogan. Non bene sin qui l'idolo di casa.

49' - Dzeko disturba Akanji guadagnando rimessa, Inzaghi applaude.

48' - Colpo di Bernardo Silva su Dimarco che resta a terra, Marciniak ferma il gioco dopo un po'.

47' - Trattenuta di Akanji su Lautaro, Marciniak non interviene.

22.05 - Primo pallone del secondo tempo per il Manchester City: PARTITI!!!

22.04 - Le squadre rientrano in campo per l'inizio del secondo tempo.

47' pt - Finisce il primo tempo: Manchester City e Inter a riposo sullo 0-0!

47' pt - Akanji prova la conclusione dalla distanza, palla lontana dalla porta di Onana.

46' pt - Saranno due i minuti di recupero.

44' - Sugli sviluppi della punizione, Lautaro riesce ad anticipare Rodri guadagnando rinvio dal fondo.

43' - Fallo d Dumfries su Grealish che lo salta nettamente e poi va su tutte le furie chiedendo il giallo.

41' - Fallo di Foden su Acerbi, Marciniak richiama l'inglese.

39' - Possesso prolungato dell'Inter, finito con un pallone gettato da Onana in fallo laterale.

38' - Dumfries potrebbe mettere in mezzo all'area, ma ci pensa una volta di troppo e poi appoggia all'indietro.

37' - Stones rischia di farsi scippare del pallone due volte, poi si appoggia ad Ederson.

36' - De Bruyne prova il cross che finisce fuori, poi deve arrendersi: in campo Foden.

32' - De Bruyne prova a rientrare, riceve un pallone perso banalmente da Brozovic ma non trova Grealish.

30' - Problemi per De Bruyne, che rimane a terra. Foden si sta scaldando.

29' - De Bruyne si accentra e tira, Onana para.

27' - Onana! Haaland sbuca alle spalle della difesa e calcia di forza, il camerunese non perde la posizione e respinge con il ginocchio.

26' - Spaccata verticale di Haaland a servire De Bruyne, che però scivola e perde palla. Poi Ederson sbaglia ancora un rinvio e Barella prova a punirlo dalla distanza, non inquadrando la porta.

23' - Dimarco atterrato da Gundogan, Marciniak non interviene e il City attacca. Poi la palla finisce fuori e c'è un chiarimento tra arbitro e calciatore: l'intervento del tedesco è netto sulla caviglia del nerazzurro.

20' - Anticipo di Dimarco e contropiede, palla a Brozovic che appoggia per Lautaro poi calcia dopo il controllo difficile dell'argentino, palla alta.

20' - Prova a ripartire l'Inter, palla di Lautaro troppo corta per Dzeko anticipato da Bernardo Siva.

19' - Duello Acerbi-Grealish a ridosso della bandierina del corner, poi è rimessa con le mani per il City.

16' - Dzeko ripiega coprendo Dumfries, il bosniaco trova una rimessa laterale facendo rimpallare il pallone su Grealish.

15' - Lautaro tenta la girata e viene atterrato a ridosso dell'area del City, Marciniak non interviene.

14' - Barella guadagna un corner calciando in testa ad Akè, bella azione nerazzurra.

12' - Lautaro crede al campanile di Darmian evitando che finisca fuori, poi contrasto giudicato non falloso sul Toro.

11' - Regalo di Ederson che sbaglia mandando fuori e concedendo rimessa all'Inter.

10' - Volata di Calhanoglu che serve Dimarco, cross da sinistra anticipato di testa da Dias.

9' - Bernardo Silva cincischia, Dimarco gli strappa la palla e subisce fallo.

8' - Lancio di Barella che finisce dritto ad Ederson. Poco prima, ottimo recupero di Brozovic.

6' - Bernardo Silva entra in area, punta Dimarco e va col tiro cross che finisce fuori. City che si presenta in area con sei giocatori.

5' - Scontro Dimarco-Bernardo Silva, il terzino si scusa col portoghese.

3' - Haaland calcia di potenza mandando alto, ma il norvegese era comunque in fuorigioco.

1' - Dumfries serve Dzeko che però inciampa e perde il pallone.

21.01 - E' l'Inter a far rotolare il primo pallone del match: PARTITI, E' INIZIATA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

21.00 - Brozovic e Gundogan davanti a Marciniak per il sorteggio.

20.58 - Szymon Marciniak accompagna l'ingresso in campo delle due squadre, sulle note al pianoforte dell'inno.

20.56 - Squadre pronte ad entrare in campo. Nel frattempo, viene portato il trofeo sul prato dell'Ataturk con Hamit Altintop nelle vesti di accompagnatore.

20.54 - E' il turno di DJ Alesso.

20.52 - Arriva il momento di Anitta, l'altra guest star della serata.

20.49 - Si spengono le luci all'Ataturk, inizia il Kick-Off Show con l'esibizione di Burna Boy.

20.46 - Sta per prendere il via lo show inaugurale.

20.39 - Inter negli spogliatoi, il City invece resta fino all'avviso di fine riscaldamento.

