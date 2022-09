Buona la prima assoluta con la maglia dell'Inter per Francesco Acerbi, tra i migliori in campo nella vittoria nerazzurra sul campo del Viktoria Plzen in Champions League: "La mia preoccupazione era capire come stessi fisicamente, era da tanto tempo che non giocavo - le parole del difensore a Mediaset Infinity -. Da dieci giorni mi alleno con la squadra, pensavo peggio, invece è andata molto bene".

Guidavi già la difesa, parti avvantaggiato avendo avuto Inzaghi alla Lazio.

"Io parlo sempre, i compagni mi hanno accolto benissimo, come se fossi qua da tanto tempo. Sono stati spettacolari, li ringrazio. Ovvio che le cose del mister le so, poi comunque nell'Inter giochi sempre all'attacco e devi essere bravo a dirigere da dietro".