Di sicuro, la giornata di San Siro è stata contraddistinta in negativo dai suoi errori, uno dei quali costato il momentaneo vantaggio della Lazio firmato da Felipe Anderson. Gara dell'ex non agevole per Francesco Acerbi, che però si prende le sue responsabilità da grande giocatore e sui suoi profili social riconosce lo sbaglio fatto chiedendo scusa ai tifosi: "Altri 3 punti che non potevamo perdere! Perdonatemi un errore che non va mai fatto soprattutto in questa fase del campionato!", le sue parole.

Altri 3 punti che non potevamo perdere!

Perdonatemi un errore che non va mai fatto soprattutto in questa fase del campionato!#InterLazio #SerieA #Inter pic.twitter.com/R67BSO4dz4 — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) April 30, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!