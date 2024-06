Intervistato da Rai Sport dopo la partita contro l'Inghilterra, esordio che ha visto trionfare gli avversari sulla Serbia di Dusan Vlahovic, l'attaccante della Juventus ha risposto sul nuovo allenatore dei biaconeri, Thiago Motta, ma oggi la priorità dell'ex Fiorentina è un'altra.

"Thiago Motta nuovo allenatore? Sì, ma adesso penso solamente alla nazionale, spero di rimanere il più a lungo possibile in Germania perché questa squadra, questo gruppo lo merita, poi delle altre cose parleremo più avanti. Io non vedo l'ora di tornare a Torino e sarò a disposizione. Poi per tutte le altre cose parlerò con la società" ha detto il 9 della Vecchia Signora.